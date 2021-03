LETTA CONTINUA – IL MINI-CONDONO INNESCA UN NUOVO SCONTRO TRA SALVINI E LETTA CHE TORNA A MENARE SUL “CAPITONE”, ACCUSATO DI “AVER TENUTO OSTAGGIO PER UN POMERIGGIO IL CDM (SENZA PERALTRO RISULTATI)” – IMMEDIATA LA RISPOSTA DEL LEADER LEGHISTA CHE LO INFIOCINA CON UN “ENRICO STAI SERENO” DI RENZIANA MEMORIA: “C'È CHI PENSA ALLO IUS SOLI E C'È CHI PENSA AD AIUTARE GLI ITALIANI IN DIFFICOLTÀ…”

Amedeo La Mattina per "La Stampa"

enrico letta

Anche nella maggioranza di quasi unità nazionale i partiti hanno bisogno di piantare le loro bandiere. Lo scontro tra Enrico Letta e Matteo Salvini si preannuncia il primo di una lunga serie che serve a parlare al proprio elettorato. È stato lo stesso premier nella conferenza stampa in cui ha presentato il decreto ristori da 32 miliardi a spiegare che ogni forza politica si porta nel governo «un'eredità di vedute, convinzioni e annunci fatti in passato». Per Mario Draghi è scontato che sventolino le proprie «bandiere identitarie»: bisognerà capire quali di queste bandiere sono di «buon senso e quali quelle a cui si può rinunciare senza fare danno né alla propria identità né all'Italia».

MATTEO SALVINI

Ecco si vedrà. E venerdì le scintille sul mini-condono delle cartelle esattoriali tra Lega e la sinistra (Pd-Leu) hanno fatto capire che la competizione è solo all'inizio. Fino all'ultimo minuto i ministri leghisti, spinti da Salvini, hanno tentato di allargare le maglie della sanatoria e così ieri il leader dei Dem ha attaccato. «Molto bene e i l decreto Sostegni. Bene Draghi. Bene i ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il Cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio Salvini», scrive in mattinata sui social Letta che deve dare smalto alla sua nuova leadership. Salvini risponde colpo su colpo: «C'è chi pensa allo ius soli e c'è chi pensa ad aiutare gli italiani in difficoltà. Basta con le polemiche, Enrico stai sereno».

matteo renzi 1

Un colpo basso che ricorda, appunto, quel doloroso «Enrico, stai sereno» di Matteo Renzi, allora segretario del Pd, prima di cacciarlo da Palazzo Chigi e sostituirlo. Fa di più il capo leghista. Rincara la dose per far capire quanto bene si trovi in questo governo. «Lavoro benissimo con il presidente Draghi, stiamo maturando una conoscenza personale quasi quotidiana. Anche ieri abbiamo trovato una soluzione positiva. Leggo di scontri inesistenti, mi spiace che Letta per ricordarsi di esistere ogni giorno ne deve inventare una, dal voto ai sedicenni allo ius soli, a Salvini che tiene in ostaggio un Cdm».

salvini meloni

Controreplica di Letta: «La risposta di Salvini alle mie critiche? #staisereno... apperò! ». In attesa del prossimo scontro dentro il governo, si inserisce Forza Italia che si è spesa con la ministra Mariastella Gelmini sulla destinazione degli indennizzi alle attività economiche più colpite. «Anche noi avremmo preferito - dice Antonio Tajani -una pace fiscale più consistente, abbiamo accettato un compromesso che rappresenta un primo passo. Bisognerà andare avanti nel prossimo decreto». Ma è necessario in questa fase, aggiunge il coordinatore di Fi, sostenere il governo abbassando i toni.

Enrico Letta annuncia la candidatura a segretario del Pd

«Non servono le polemiche politiche fra partiti che sono ovviamente diversi». A godere dello scontro è Giorgia Meloni, che considera deludente il decreto sostegni. E fa due conti: «Le imprese a cui è stato imposto di non lavorare percepiranno aiuti che vanno dall'1,7% a massimo il 5% rispetto alla perdita annuale. Draghi è sulla linea della perfetta continuità con il governo Conte». Parole per smontare l'entusiasmo di Salvini

enrico letta

SALVINI

DRAGHI SALVINI 1 enrico letta by carli Enrico Letta MATTEO SALVINI AL QUIRINALE SALVINI ENRICO LETTA enrico letta salvini ENRICO LETTA ALLA SEZIONE PD DI TESTACCIO enrico letta