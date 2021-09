LETTA INCAZZATISSIMO! LA NUOVA MODALITÀ EMOTIVA INNESCATA DALLE BOMBASTICHE DICHIARAZIONE DI GOFFREDONE BETTINI: “È SBAGLIATO DIRE, ANCHE DA PARTE NOSTRA, CHE QUELLO DI DRAGHI È IL NOSTRO GOVERNO”. L’OBIETTIVO DEL LIBERO PENSATORE THAILANDESE È IDENTICO A QUELLO DI TRAVAGLIO: SPEDIRE DRAGHI AL COLLE PER ANDARE SUBITO AL VOTO CON L'ALLEANZA PD-M5S-LEU (IL PARTITO DI CONTE GNA' FA' A RESTARE IN PIEDI FINO AL 2023) - INQUIETA LETTA ANCHE UNA NOTA DI ODDATI E FURFARO, DUE FEDELISSIMI DI ZINGARETTI, CHE SPOSANO LA TESI DI BETTINI: LA PENSA COSÌ ANCHE NICOLINO?…

DAGONEWS

enrico letta a cernobbio

Letta incazzatissimo: la nuova modalità emotiva è stata innescata dalle bombastiche dichiarazione di Goffredone Bettini alla Festa del Fattoquotidiano: “È sbagliato dire, anche da parte nostra, che quello di Draghi è il nostro governo perché è un governo del presidente, uno governo di garanzia repubblicana, che non è di nessun partito”.

L’obiettivo del libero pensatore thailandese è chiaro: spedire Draghi al Colle per andare subito al voto politico con l'alleanza Pd-M5s-Leu. Il motivo è semplice: il partito di Conte gna' fa' a restare in piedi fino al 2023, fine della legislatura.

GOFFREDO BETTINI ALLA FESTA DEL FATTO

A Cernobbio, scrive il manifesto, il segretario del Pd pronuncia parole assai diverse. Su Draghi e sulla legislatura. “Il governo deve durare fino al 2023», afferma. E fa suo il programma di Draghi. Il leader dem ragiona poi con i suoi sulle parole di Bettini: «Esprime pareri da voce indipendente qual è, e comunque alimenta un confronto pubblico che una forza sana non può temere. Di Quirinale, però, si deve parlare dopo Natale, prima si fa solo il gioco di Salvini e Meloni”.

Zingaretti Bettini

Ma nel Pd la domanda che in tanti si pongono non è solo (Bettini ha sposato la tesi di Travaglio o viceversa?), bensì: anche Nicola Zingaretti la pensa come Bettini & Travaglio? Tutto ha origine da una nota all’Ansa di due fedelissimi del presidente Regione Lazio, Nicola Oddati e Marco Furfaro, nella quale si schierano con la tesi di Goffredone.

GOFFREDO BETTINI GIUSEPPE CONTE

Oddati-Furfaro: leali ma esecutivo forze alternative

(ANSA) - "La discussione che si è aperta sul nostro atteggiamento verso il governo Draghi non è di quelle che si possono liquidare con una battuta o un'agenzia di stampa. Pensiamo per questo che sia urgente e indispensabile un chiarimento politico.

ENRICO LETTA GIUSEPPE CONTE BY OSHO

Noi avevamo inteso di essere una forza a leale sostegno del governo Draghi con il margine di autonomia che è necessario in un'esperienza di governo che vede in maggioranza la presenza di forze alternative per princìpi, valori e ispirazioni programmatiche.

NICOLA ZINGARETTI MARCO FURFARO

E che infatti ci vede discutere e battagliare, in particolare sulle questioni sociali, per tenere fede ai nostri impegni nonostante altre forze di maggioranza la pensino all'opposto e propongano spesso misure conservative e contro le fasce sociali più deboli.

Ci sembra che Letta stia ben interpretando e guidando la funzione del partito democratico. Se ci sono opinioni diverse, forse è bene discutere e decidere negli organismi dirigenti del Pd". Così, in una nota, Nicola Oddati e Marco Furfaro della direzione nazionale del Partito Democratico’’.

