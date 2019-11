IL GOVERNO NON ARRIVA A FINE MES – SALVINI CHIEDE UN INCONTRO A MATTARELLA SUL NUOVO FONDO SALVA STATI E ATTACCA IL SUO EX PREMIER CONTE: “HA COMMESSO UN ATTENTATO AI DANNI DEL POPOLO ITALIANO. ADESSO CI SPIEGHIAMO TUTTI I SUOI SILENZI. IO HO SEMPRE DETTO NON FIRMIAMO UN CAZZO” - “GIUSEPPI” PERDE LA POCHETTE E RISPONDE CON MOLTO NERVOSISMO: “SPAZZERÒ VIA LE MENZOGNE. VADA A FARE L’ESPOSTO E IO LO QUERELERÒ PER CALUNNIA” - VIDEO