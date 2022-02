LETTERA A UN UCRAINO MAI "NATO" - CHE PUÒ FARE L'ALLEANZA ATLANTICA PER FERMARE PUTIN? NIENTE: L'UCRAINA NON FA PARTE DELLA NATO E NON PUÒ ENTRARE - LA POLONIA HA CHIESTO L’ATTIVAZIONE DELL’ARTICOLO 4 DEL TRATTATO, CHE PREVEDE UNA CONSULTAZIONE D’EMERGENZA, MA IL SEGRETARIO GENERALE STOLTENBERG PRECISA SUBITO CHE NON SARANNO INVIATE TRUPPE IN UCRAINA. L’UNICA CONTRO-MISURA POSSIBILE È RAFFORZARE I CONFINI ESTERNI. CI SONO GIÀ 100 JET IN MASSIMA ALLERTA E OLTRE 120 NAVI ALLEATE IN MARE, DAL NORD AL MEDITERRANEO - L’INGRESSO DI FINLANDIA E SVEZIA? “NON FIRMEREMO ACCORDI SULLA NON ULTERIORE ESPANSIONE DELL’ALLEANZA, NON SCENDEREMO AD ALCUN COMPROMESSO”

boris johnson jens stoltenberg

NATO, NON INVIEREMO TRUPPE IN UCRAINA

(ANSA) - "Non ci sono truppe Nato in Ucraina al momento, non abbiamo né piani né intenzioni di dispiegare le truppe Nato in Ucraina ma stiamo incrementando truppe nella parte orientale dell'Alleanza in territorio Nato. L'Ucraina è un partner di valore, ma non abbiamo truppe e non abbiamo piani di inviare truppe in Ucraina". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

UCRAINA: NATO, 100 JET IN MASSIMA ALLERTA E 120 NAVI IN MARE

(AGI) - "In risposta all`ammassamento militare russo stiamo gia` rafforzando le nostre difese collettive di terra, in mare e nei cieli e nelle scorse settimane gli alleati nordamericani ed europei hanno mobilitato migliaia di soldati nella parte Est dell`alleanza e messo in stand-by altre truppe. Abbiamo oltre 100 jet in massima allerta che proteggono il nostro spazio aereo e oltre 120 navi alleate in mare dal Nord al Mediterraneo". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa.

volodymyr zelensky e jens stoltenberg 6

VARSAVIA CHIEDE ATTIVAZIONE ARTICOLO 4 TRATTATO NATO

(ANSA-AFP) - Varsavia ha chiesto l'attivazione dell'articolo 4 del trattato Nato. Lo rende noto il governo polacco. L'articolo 4 del trattato Nato prevede "consultazioni di emergenza se un membro è minacciato", dopo che la Russia ha lanciato un attacco contro l'Ucraina.

L'ambasciatore polacco a Bruxelles, dove ha sede la Nato, "ha presentato una richiesta al segretario generale della Nato, insieme a un gruppo di alleati", ha detto il portavoce del governo polacco Piotr Mueller. L'Ucraina non è un membro della Nato, ma l'alleanza ha ripetutamente condannato le aggressioni della Russia contro il suo vicino.

MEME SULL INCONTRO TRA MACRON E PUTIN

ANCHE MACRON CHIEDE UN VERTICE NATO 'AL PIÙ PRESTO'

(ANSA-AFP) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto la riunione di un vertice Nato "al più presto". Lo riferisce l'Eliseo.

"Il presidente della Repubblica auspica la convocazione al piu' presto di un vertice della Nato, in concertazione con i nostri partner e alleati", afferma l'Eliseo, ricordando che una richiesta simile a quella di Emmanuel Macron è stata espressa anche dal premier, britannico Boris Johnson.

CONSIGLIO ATLANTICO, 'RAFFORZEREMO LE DIFESE NATO'

(ANSA) - "Le azioni della Russia pongono una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica e avranno conseguenze geo-strategiche. Oggi abbiamo tenuto consultazioni nell'ambito dell'articolo 4 del Trattato e abbiamo deciso di prendere ulteriori passi per rafforzare la difesa dell'Alleanza. Le nostre misure resteranno preventive e proporzionate". È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio Nord Atlantico della Nato.

NATO, RICONOSCIMENTI RUSSIA NON SARANNO MAI ACCETTATI

(ANSA) - "I Paesi alleati della Nato non accetteranno mai riconoscimenti illegali" da parte di Mosca. "Richiamiamo con urgenza la Russia a tornare indietro dal percorso di violenza e aggressione scelto". È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio Atlantico della Nato.

persone rifugiate nella metropolitana a kiev 1

UCRAINA: SUMMIT NATO DOMANI IN VIDEOCONFERENZA

(ANSA) - I leader dei Paesi aderenti alla Nato si riuniranno domani in videoconferenza per fare il punto della situazione sull'attacco della Russia all'Ucraina. Lo si apprende da fonti dell'Alleanza.

NATO DISPIEGHERÀ ULTERIORI FORZE SUL FIANCO EST ALLEANZA

(ANSA) - Nel corso della riunione del Consiglio Atlantico è stata approvato un ulteriore dispiegamento di forze di terra, acqua e aria sul fianco sinistro dell'Alleanza. E' stata anche aumentata la prontezza di risposta dei contingenti". E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio Atlantico della Nato.

persone rifugiate nella metropolitana a kiev 2

STOLTENBERG, MOMENTO GRAVE, LA GUERRA È IN EUROPA

(ANSA) - "La Russia ha attaccato l'Ucraina, è un atto brutale di guerra. Quello che aveva detto da mesi è successo. E' un momento grave per noi, la guerra è in Europa". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una dichiarazione alla stampa.

STOLTENBERG, ATTIVATO IL PIANO DI DIFESA DELLA NATO

boris johnson jens stoltenberg

(ANSA) - "Nei prossimi giorni invieremo ulteriori forze sul fianco Est dove già sono state inviate migliaia di truppe. Dopo l'invasione della Russia di un Paese non alleato abbiamo attivato oggi il piano di difesa della Nato, che dà maggior autorità ai comandanti in campo. Noi siamo pronti, ma la nostra è un Alleanza preventiva, non vogliamo un conflitto". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un punto stampa. "La Russia ha chiuso le porte ad una soluzione diplomatica", ha aggiunto.

"Potremo muovere le nostre forze più velocemente" con l'attivazione dei piani di Difesa. In risposta all'ammassamento militare russo stiamo già rafforzando le nostre difese. Nelle scorse settimane gli alleati nordamericani ed europei hanno mobilitato migliaia di soldati nella parte Est dell'alleanza e messo in stand-by altre truppe.

mario draghi jens stoltenberg

Abbiamo oltre 100 jet in massima allerta che proteggono il nostro spazio aereo e oltre 120 navi alleate in mare dal Nord al Mediterraneo", spiega Stoltenberg. "I piani vanno a coprire tutta la parte orientale dell'Alleanza e danno più spazio ai nostri comandanti", sottolinea Stoltenberg che a chi gli chiede se è la prima volta che l'Alleanza ricorre ad un piano di difesa risponde: "non so se posso rispondere, non so se è mai stato reso pubblico in precedenza".

volodymyr zelensky e jens stoltenberg 3

NATO, SU ALLARGAMENTO NON ACCETTIAMO COMPROMESSI CON MOSCA

(ANSA) - "La Russia e la Nato non firmeranno accordi sulla non ulteriore espansione dell'Alleanza, i Paesi alleati non scenderanno ad alcun compromesso. Noi rispettiamo le decisioni di Finlandia e Svezia se unirsi o meno. Ogni Paese è libero di scegliere". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Al summit di domani "avremo anche Svezia, Finlandia e Ue", aggiunge.

