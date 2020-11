17 nov 2020 10:23

SULLA LETTERINA SCRITTA DA GIUSEPPI AL PICCOLO TOMMASO ALEGGIA UN PICCOLO MISTERO: IL VIDEO DI BARBARA D'URSO È STATO CARICATO SULLA PAGINA UFFICIALE YOUTUBE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, MA È ''LUCCHETTATO'', RISERVATO, FATTO PER NON ESSERE DIFFUSO. TUTTI SANNO CHE MEDIASET NEGA I DIRITTI DEI SUOI VIDEO A CHIUNQUE, SOPRATTUTTO YOUTUBE CON CUI C'È STATO UN LUNGO CONTENZIOSO. COME MAI IN QUESTO CASO LI HA CONCESSO? C'ENTRA MICA IL VOTO SU VIVENDI?