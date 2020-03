6 mar 2020 18:42

LETTO E POTERE – NUNZIA DE GIROLAMO HA CAPITO FINALMENTE PERCHE’ MARTA FASCINA LE "SOFFIÒ" IL POSTO COME CANDIDATA IN CAMPANIA PER FORZA ITALIA E IRONIZZA: “OGGI HO SCOPERTO CHE IL MIO SEGGIO SICURO È STATO UTILIZZATO PER FAR TROVARE L'AMORE A BERLUSCONI, SONO FELICE. L'AMORE VINCE SU TUTTO…"