LEVATEJE ER VINO! CLAMOROSA GAFFE DEL PD DEL LAZIO BY ZINGARETTI: PUBBLICA UNA TERRIFICANTE CARD CON UN BAMBINO RIFUGIATO E LA DIDASCALIA: "ANCHE LUI VUOLE BALLARE AL PAPEETE". IL SENSO? CHIEDERE IL CAMBIO DEI DECRETI SICUREZZA. MA AL GOVERNO CI SONO LORO! E LA FOTO VIENE RIMOSSA SENZA SPIEGAZIONI...

Da www.nextquotidiano.it

IL POST DEL PD LAZIO CON IL BAMBINO RIFUGIATO CHE VUOLE ANDARE AL PAPEETE

Il Partito Democratico della provincia di Roma ha avuto la bella idea di pubblicare questo manifesto in cui si vede un bambino che si trova al di là di una rete e la didascalia “Anche lui vuole ballare al Papeete“. L’intento, nobile, è quello di sensibilizzare al cambiamento dei decreti sicurezza, ma non si capisce a chi sia rivolto visto che il PD è al governo. Il risultato finale è quello di creare un cortocircuito ridicolo sostenendo che un bambino profugo abbia come obiettivo quello di andare a fare festa negli stessi luoghi di Matteo Salvini.

nicola zingaretti giuseppe conte

IL TWEET DEL PD LAZIO CON IL BAMBINO RIFUGIATO CHE VUOLE ANDARE AL PAPEETE

Il tweet è stato successivamente rimosso dall’account Twitter del PD-Lazio, come sempre senza alcuna spiegazione e senza scuse per la figura barbina. E la rimozione è stata condita dal giusto sarcasmo di chi rimane stupefatto davanti a tanta dabbenaggine. Intanto si attende una svolta nella comunicazione via social network del Partito Democratico: non si pretende certo che cominci ad essere efficace. Basterebbe evitare di rendersi ridicoli, se possibile.

NICOLA ZINGARETTI LUCIANA LAMORGESE LUCIANA LAMORGESE ROBERTO GUALTIERI

matteo salvini deejay al papeete 1 matteo salvini balla al papeete matteo salvini fa llinguacce al papeete

LUCIANA LAMORGESE

conte lamorgese