13 nov 2024 12:55

LEVATEJE LA KETAMINA! – ELON MUSK NON MOLLA E CONTINUA A DARE GIUDIZI NON RICHIESTI SULL'ITALIA: “IL POPOLO ITALIANO VIVE IN UNA DEMOCRAZIA O È UN'AUTOCRAZIA NON ELETTA A PRENDERE LE DECISIONI?" – MR TESLA SCRIVE COMMENTANDO UN POST DELL’INFLUENCER IAN MILES CHEONG, CHE AVEVA TWITTATO: "AL GOVERNO DI GIORGIA MELONI IN ITALIA NON SARÀ CONSENTITO ESPELLERE GLI IMMIGRATI CLANDESTINI. I CONFINI DELL'ITALIA RIMARRANNO APERTI E AI NUOVI EUROPEI SARÀ CONSENTITO DI INVADERE PER SEMPRE SIA L'ITALIA CHE L'EUROPA…”