LEVATEVI DAI POLMONI - ''INVITIAMO AL RISPETTO DELLA PRIVACY DEL PRESIDENTE. TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALLA SALUTE DI BERLUSCONI SARANNO DIFFUSE ATTRAVERSO COMUNICAZIONI UFFICIALI DAL PROFESSOR ZANGRILLO. IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SARÀ ALLE 16. OGNI ALTRA RICOSTRUZIONE È DA INTENDERSI ARBITRARIA E NON CONFERMATA'', DICONO DALL'UFFICIO STAMPA DI FORZA ITALIA. DUNQUE ANCHE LA NOTIZIA DELLA LIEVE POLMONITE DATA DAL ''CORRIERE''

Giustamente, s’era toccato le balle. Auguri Silvione! pic.twitter.com/3nSgSZCz2O — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 3, 2020

FLAVIO BRIATORE E SILVIO BERLUSCONI POSITIVI AL CORONAVIRUS - MEME

(DIRE) - "Pur comprendendo le legittime ragioni della stampa, si invita ad avere rispetto della privacy del Presidente anche per evitare notizie avventate, imprecise e allarmistiche. Tutte le notizie relative alla salute del Presidente saranno diffuse attraverso comunicazioni ufficiali nel doveroso aggiornamento dovuto ai media dal Prof Zangrillo a partire dalle ore 16. Ogni altra ricostruzione e ogni altro dettaglio letto in queste ore (che ci auguriamo non leggere piu') relativo alla clinica e al decorso e' da intendersi arbitrario, non confermato". Cosi' l'ufficio stampa di Forza Italia.

silvio berlusconi alberto zangrillo