28 ott 2021 14:01

LA LEZIONE PER L'ITALIA: NON OBBEDISCI ALL'UE? SI CHIUDE IL RUBINETTO DEI FONDI - CRESCE LO SCAZZO TRA EUROPA E POLONIA SULLO STATO DI DIRITTO: LA CORTE DI GIUSTIZIA UE HA CONDANNATO VARSAVIA A PAGARE UNA MULTA DI UN MILIONE AL GIORNO "AL FINE DI EVITARE UN PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE ALL’ORDINE GIURIDICO EUROPEO" - I POLACCHI: "L'ORGANIZZAZIONE DELLA MAGISTRATURA È DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI STATI MEMBRI, LE PUNIZIONI NON SONO LA STRADA GIUSTA"