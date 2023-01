BISOGNA SALVARE L’INDUSTRIA EUROPEA. MA COME? – BRUXELLES IPOTIZZA UN FONDO COMUNE MA NESSUNO HA CAPITO COME FINANZIARLO - SUL TAVOLO ANCHE LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE CHE FARANNO INVESTIMENTI "GREEN" IN EUROPA – ITALIA E FRANCIA CONTRARIE ALLA SOLA OPZIONE DI ALLENTARE I VINCOLI SUGLI AIUTI DI STATO: NE GODREBBE SOLO LA GERMANIA CHE PUO’ METTERE MANO ALLA CASSA, AUMENTANDO IL DIVARIO TRA I SISTEMI PRODUTTIVI – DEI 672 MILIARDI DI EURO CHE I PAESI MEMBRI DELL'UE HANNO MESSO A DISPOSIZIONE DELLE LORO IMPRESE, PIÙ DELLA METÀ, IL 53%, E’ STATO SGANCIATO DA BERLINO...