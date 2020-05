MELONI-SALVINI IN MARCIA SU ROMA - IL CANDIDATO SINDACO DI ROMA SARÀ DI FRATELLI D’ITALIA, QUELLO ALLA REGIONE LAZIO SARÀ DELLA LEGA – IL SOSPETTO IN CASA DEL CARROCCIO È CHE SI POSSA VOTARE PRIMA DEL PREVISTO. GLI INDIZI CHE LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO POSSA PRECIPITARE NON MANCANO: “LA VICENDA DELLE MASCHERINE IN REGIONE NON ACCENNA A PLACARSI, LA SITUAZIONE DISASTROSA DELLA CITTÀ, LE CHAT CON PALAMARA: BISOGNA TENERSI PRONTI”