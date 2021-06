ONE NATION, ONE SPUTTANATION - NON BASTAVANO LE AVVENTURE SCOPONE DELL'EX MINISTRO DELLA SANITÀ HANCOCK: NEL REGNO UNITO SI PARLA MOLTO DEI DOCUMENTI “TOP SECRET” DELLA DIFESA TROVATI PER CASO DA UN PASSANTE ALLA FERMATA DEL BUS - DALLE PAGINE RISERVATE SI È SCOPERTO CHE L’INCIDENTE CON I RUSSI NELLE ACQUE DAVANTI ALLA CRIMEA ERA UN CALCOLATO AZZARDO DI LONDRA, MENTRE SUL RITIRO DELLE TRUPPE SPECIALI INGLESI IN AFGHANISTAN...