5 lug 2021 18:30

LIBERI TUTTI IN GRAN BRETAGNA! NONOSTANTE IL BALZO DEI CONTAGI DOVUTO ALLA VARIANTE DELTA BORIS JOHNSON ANNUNCIA LO STOP ALLE RESTRIZIONI DAL 19 LUGLIO. NON SARÀ PIÙ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA NEI NEGOZI E SUI MEZZI PUBBLICI (ALL’APERTO IN GRAN BRETAGNA NON ERA STATA MAI IMPOSTA), SPARIRÀ LA REGOLA SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE (PUB, CINEMA E DISCOTECHE RIAPRIRANNO)...