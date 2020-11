LILLI, E ORA CHE FAI: LO ALLISCI O LO AMMUTOLISCI? - STASERA GIUSEPPE CONTE SARÀ OSPITE A “OTTO E MEZZO”: LA GRUBER HA UNA BUONA OCCASIONE PER OTTENERE DA “GIUSEPPI” I DOVEROSI CHIARIMENTI SUI TRACCIAMENTI SALTATI, SUL MANCATO POTENZIAMENTO DEI POSTI IN TERAPIA INTENSIVA, SUL PIANO DEL GOVERNO PER IL NATALE E PER LA GESTIONE-DISTRIBUZIONE DEI VACCINI...

Questa sera sarò ospite di Lilli Gruber a #Ottoemezzo, su La7. A più tardi. pic.twitter.com/ndWzRDkjgx — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 23, 2020

Colpaccio per Lilli Gruber. Colpaccio annunciato intorno alle 11 di lunedì 23 novembre da Giuseppe Conte. Già, perché sarà proprio il premier l'ospite d'onore della puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 questa sera. Il presunto avvocato del popolo, il presidente del Consiglio alle prese con pandemia e coronavirus e che, soprattutto in questa seconda ondata, non sembra aver fatto tutto al meglio. E insomma, vedremo le domande che gli porrà in serata Lilli Gruber. Si attendono, per esempio, chiarimenti sui tracciamenti saltati, sul mancato potenziamento massiccio dei posti in terapia intensiva. E anche sul Natale: sarà da reclusi oppure no? Qual è il vero piano del governo? E che piano ha lo stesso governo per lo stoccaggio, la conservazione e la distribuzione dei vaccini?

