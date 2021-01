27 gen 2021 13:30

LINEE ROVENTI TRA MOSCA E WASHINGTON – BIDEN CHIAMA PUTIN PER RINNOVARE IL TRATTATO SUL DISARMO “NEW START”, POI PER RIMARCARE LA SUA DISTANZA DA TRUMP FA IL DURO SULLE PRESUNTE INTERFERENZE ALLE ELEZIONI E SULL’ARRESTO DI NAVALNY. ALMENO QUESTO È QUELLO CHE EMERGE DALLA RICOSTRUZIONE AMERICANA. IN RUSSIA NON PARLANO DELLE RIMOSTRANZE, MA SOLO DELLA COOPERAZIONE

JOE BIDEN VLADIMIR PUTIN Federico Rampini per "la Repubblica" Dura ma anche produttiva: la prima telefonata tra Joe Biden e Vladimir Putin dopo l' insediamento del nuovo presidente americano è stata l' occasione per sancire subito un accordo, e per sottolineare puntigliosamente tanti disaccordi. vladimir putin I due leader hanno dato il via libera alla proroga di cinque anni del trattato New Start, che era stato firmato da Barack Obama e Dmitri Medvedev nel 2009 e sarebbe scaduto il 5 febbraio. Quel trattato limita gli arsenali di ciascuna delle due superpotenze a 1.550 testate nucleari ciascuno. jen psaki – la portavoce di joe biden Donald Trump aveva rinviato fino all' ultimo il suo prolungamento perché accusava la Russia di non rispettare i patti ma soprattutto perché avrebbe voluto coinvolgere la Cina, finora slegata da ogni limitazione: cosa che Xi Jinping rifiuta. L' intesa immediata sul New Start è stata però accompagnata da prese di posizione molto critiche da parte di Biden, ricostruite puntigliosamente dalla sua portavoce Jen Psaki. Il presidente americano ha ribadito la condanna che era già stata espressa dalla sua diplomazia, per l' avvelenamento e poi l' arresto dell' oppositore Aleksej Navalnyj e la repressione delle manifestazioni di protesta. Ha condannato «l' aggressione tuttora in corso » da parte della Russia in Ucraina. DONALD TRUMP VLADIMIR PUTIN CORONAVIRUS Ha sollevato il caso delle «taglie offerte da Mosca ai talebani che uccidono soldati americani in Afghanistan». Biden ha denunciato anche le interferenze russe nella campagna elettorale Usa e i più recenti attacchi di hacker legati ai servizi segreti di Mosca contro siti governativi americani. Ha ammonito Putin sul fatto che gli Stati Uniti «agiranno con fermezza in difesa dei propri interessi nazionali e sapranno rispondere contro azioni ostili da parte della Russia». joe biden È evidente l' intenzione di Biden di segnalare una svolta negativa nel clima dei rapporti con Putin, dopo quattro anni in cui Trump era stato accusato di simpatizzare con l' autocrate russo. Le affinità Trump-Putin sul piano personale e caratteriale tuttavia non avevano avuto ricadute concrete. Nel quadriennio della presidenza Trump gli Stati Uniti hanno progressivamente inasprito le loro sanzioni bilaterali contro la Russia, come conseguenza del dossier ucraino o delle persecuzioni contro i dissidenti all' estero. vladimir putin donald trump Molto diversa suona la ricostruzione della telefonata di ieri fatta da Mosca. Nella versione ufficiale russa è quasi assente il lungo elenco di rimostranze di Biden, mentre si sottolinea che i due hanno discusso la cooperazione nella lotta contro la pandemia, oltre a questioni commerciali ed economiche. I rapporti economici tra le due nazioni sono ai minimi termini, anche per effetto delle sanzioni. alexei navalny Inoltre si sa che Biden proseguirà la politica di Trump contro il Nord Stream 2, il gasdotto che deve collegare la Russia alla Germania e che la cancelliera Angela Merkel ha sempre difeso contro le pressioni contrarie di Washington, fin dai tempi di Barack Obama.