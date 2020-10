IL LOCKDOWN ALL’ACQUA DI ROSE DI CONTE FA RIDERE I POLLI - CHIUDERE TUTTO NEL CUORE DELLA NOTTE NON SI SA A CHE SERVE. I VECCHI DORMONO E CHI LAVORA DI GIORNO NON VA IN GIRO A QUELL’ORA. BLOCCATA LA LEGIONE DEI NOTTAMBULI FANNULLONI, UNA BURLA - PAOLO GUZZANTI: ‘’L'ULTIMO DPCM È FATTO SOLTANTO PER EVITARE CHE CONTE SI FACCIA MALE QUANDO INCONTRA I CITTADINI. IL GOVERNO DEVE IMPARARE A ESSERE AUTOREVOLE, CONCISO, CHIARO. PARTA DAL PRINCIPIO CHE FINORA HA SBAGLIATO: CON 36MILA MORTI A PARITÀ DI POPOLAZIONE SIAMO COME GLI STATI UNITI”

1 – DPCM TIMIDO SERVIVANO MISURE MIRATE E DRASTICHE

Paolo Guzzanti per ''il Giornale''

Se va avanti così, Babbo Natale ci porterà manette, camicie di forza e catene. Se saremo intelligenti, forse noi speriamo che ce la caviamo. Primo: uscire dalla trappola binaria di quelli che urlano «meglio la libertà» e quelli che urlano «meglio l' epidemia».

Piantiamola. Degli asintomatici, metà possono infettare gli altri e metà no. Ma puoi distinguerli? No, non ci sono i mezzi per pedinare 10mila positivi al giorno. Bisogna ragionare, far ragionare e prendere qualche decisione preventiva e drastica, come quella di isolare Milano e Napoli, Roma, e non riaprirle finché non brillano come un bicchiere di cristallo.

Lockdown non isterici, ma a macchia di leopardo con monitoraggio strettissimo.

L' ultimo dpcm è fatto soltanto per salvare Conte ed evitare che si faccia male quando incontra i cittadini. Il governo deve imparare a essere autorevole, conciso, chiaro. Parta dal principio che finora ha sbagliato: con 36mila morti a parità di popolazione siamo come gli Stati Uniti.

C' è chi sta peggio, ma il governo italiano parla molto e dà l' impressione di non voler rischiare. Ora a noi sembra, stando a quel che dicono i virologi meno allarmisti come Pregliasco o Ricciardi, che si debba dire: qui chiudo finché non passa tutto, qui aspetto ancora una settimana, qui chiudo domani. Bisogna comunicare la consapevolezza che la scienza è empirica e va avanti soltanto per tentativi, errori e correzioni.

Poiché oggi i numeri suggeriscono che Milano, Napoli e a seguire Roma sono su una brutta strada, sarà bene che il governo agisca di conseguenza senza farsi imprigionare dalle due orde di opposti credenti. Nel rapporto Stato-Regioni il governo dovrebbe guidare senza bullismo, ma guidare.

Intanto, la Lombardia ha decretato il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. Un provvedimento opportuno, se non ovvio, ma ora è il caso che sia il governo a metterci la testa e rischiare di suo sui provvedimenti.

Un consiglio non richiesto: tutti speriamo che le scuole restino aperte, ma bisognerebbe dire chiaramente che se si rendesse necessario chiuderle per il sospetto che dagli studenti partano i contagi verso le famiglie, il governo dovrebbe agire senza paure. Schiena dritta, meno comunicati illeggibili e una campagna informativa degna dei grandi Paesi in cui l' informazione guida le opinioni e forma il consenso e il dissenso.

2 – CONTE, LA LINEA SOFT ALLA PROVA DEI FATTI

Francesco Bei per ''la Repubblica'' - Estratto

Lo choc della Lombardia, con i suoi sindaci e il presidente della Regione, al di là di ogni colore politico, uniti nel chiedere al governo di richiudere tutto sono l' evento che ci fa aprire gli occhi sulla nuova fase iniziata ieri.

Si può star certi che il primo a essere rimasto spiazzato da questa richiesta lombarda sia stato il presidente del Consiglio. Giuseppe Conte ha infatti impostato la sua strategia sulla riduzione del danno, mettendosi decisamente alla testa di quella parte del governo contraria a drastici ukase come quelli proposti dai ministri Speranza e Franceschini.

Da qui il Dpcm faticosamente partorito domenica sera, con quella panoplia di micro-interventi tutti molto circoscritti. Forse troppo. Tanto da aver provocato la sollevazione dei sindaci per l' unico punto davvero rilevante, non a caso un lockdown dei quartieri della movida. Perché è evidente che un conto è vietare le sagre di paese, altra cosa è limitare la libertà dei giovani di girare a piacimento per le nostre piazze dalle 21.

Conte è chiamato dunque a verificare in tempi molto rapidi se la sua linea anti-chiusura, la stessa che lo ha messo per la prima volta in sintonia con i governatori di centrodestra, sia ancora perseguibile alla luce delle notizie che arrivano dal Nord.

Aveva scommesso sull' economia e sulla ripresa, si ritrova a dover richiudere. Lo farà? Si può star certi che fino all' ultimo proverà a resistere. E non arriverà a bloccare il cuore produttivo del Paese, le fabbriche della pianura padana. Giuseppe Pasini, il presidente di Confindustria Brescia, titolare di un' azienda metallurgica che non consente certo lo smart working, ieri è stato chiaro: «Non possiamo permetterci un' ulteriore chiusura delle aziende».

La presidente della Bce Christine Lagarde, ieri su Le Monde ha invitato a far presto con il Recovery Fund, perché «la seconda ondata epidemica e le nuove misure restrittive che l' accompagnano pesano sulla ripresa» in Europa. Ha parlato di una situazione che può peggiorare e di previsioni che possono diventare «fosche».

È questo lo spettro che ha di fronte Conte, che conosce queste previsioni. Gli arzigogoli sul patto di legislatura e i balletti eterni sul Mes rischiano presto di essere travolti dalla realtà.

Ha ragione il premier quando dice che quei 36 miliardi di prestiti sanitari a tasso zero «non sono la panacea» dei mali italiani. Ma, a differenza di quelli del Next Generation Eu, hanno il pregio di arrivare presto, «entro un mese», ha precisato ieri Gualtieri. E il tempo è diventato ormai la risorsa che scarseggia di più.

