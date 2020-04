LOCKDOWN? LOCK & LOAD! - IN AMERICA SI PROTESTA CONTRO LE SERRATE ARMATI FINO AI DENTI: IN MIGLIAIA INVADONO LANSING, CAPITALE DEL MICHIGAN, E CON MITRA E MASCHERINE (NON SANITARIE MA DA COMMANDO JIHADISTA) SI PIAZZANO SULLA SCALINATA DEL CAMPIDOGLIO: ''LASCIATECI LAVORARE''. LE FORZE DELL'ORDINE LI LASCIANO FARE: L'OPINIONE E LE PISTOLE SONO LIBERE - IN 4 SETTIMANE 22 MILIONI DI PERSONE HANNO CHIESTO IL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE

gretchen whitmer

USA:ALTRI 5,2 MILIONI RICHIESTE SUSSIDI DISOCCUPAZIONE

(ANSA) - Le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana si sono attestate 5,24 milioni dopo i 6,61 milioni della settimana precedente. Complessivamente 22 milioni di americani hanno chiesto i sussidi nelle ultime 4 settimane.

Da www.lastampa.it

in michigan contro il lockdown 8

Il cuore dell’America non vuole chiudere, nessuna serrata e avanti con le attività economiche. Sono otto gli Stati - tutti a maggioranza repubblicana nel centro del Paese - che finora si sono rifiutati di bloccare le attività economiche. In Nebraska e in South Dakota però i contagi stanno aumentando. Trump sta valutando le modalità di riapertura della “filiera americana” ed è in aperto contrasto con gli scienziati. Il direttore del Cdc di Atlanta – massima autorità sanitaria del Paese – ha detto che potrebbero riaprire i 20 Stati che hanno meno casi. Ma secondo Trump il picco è ormai arrivato e quindi è deciso a rilanciare il Paese. Diversi imprenditori hanno però chiesto un'accelerazione sul numero di test se si vuole realmente ripartire il primo maggio. Mercoledì 15 aprile c'è stato un record di decessi negli Usa, oltre duemila morti.

in michigan contro il lockdown 7

Ma in tutto il Paese si registrano tensioni. La più evidente è in Michigan dove migliaia di veicoli si sono radunati nella capitale Lansing per protestare contro le misure decise dalla governatrice democratica Gretcher Whitmer. A suon di clacson gli abitanti si sono diretti con auto e furgoncini nelle strade davanti e intorno alla sede del governo statale, issando cartelli con scritto «la libertà persa una volta è persa per sempre», e ancora «la sicurezza senza libertà si chiama prigione». Le misure sono state definite «tiranniche».

in michigan contro il lockdown 6

La protesta civile nello stato che conta circa 27 mila contagiati e quasi 1.800 morti è iniziata sei giorni fa, quando la governatrice democratica ha firmato un ordine esecutivo per prolungare il «lockdown» di un altro mese e ha approvato anche nuove restrizioni vietando ad esempio gli spostamenti nelle seconde case e le riunioni con altri membri della famiglia. «Sappiamo che questa manifestazione avrà un costo per la salute delle persone, ma è così che si diffonde il Covid 19», il commento della governatrice. La protesta - chiamata «Operazione Gridlock» e organizzazta dalla Michigan Conservative Coalition - è solo una delle numerose manifestazioni di disobbedienza civile nel paese, dalla North Carolina al Wyoming, dove i cittadini sono preoccupati per l'impatto economico delle misure.

in michigan contro il lockdown 5

La governatrice ha anche criticato il raduno poiché a suo dire mette a rischio la sicurezza, nessuno dei manifestanti indossava mascherine. «Ho anche visto gente che distribuiva come se nulla fosse caramelle ai bambini» ha detto Whitmer. La protesta è stata però pacifica anche se ci sono stati momenti di tensione.

