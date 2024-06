LOLLO NEL PALLONE – IL COGNATO D’ITALIA FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, IN TRIBUNA ALL’ESORDIO DEGLI EUROPEI, HA DATO ALLA FIGC 330MILA EURO PER UNO SPOT ISTITUZIONALE SUI PRODOTTI DOP E IGP - IL MINISTRO ATTRAVERSO IL SUO DICASTERO DELL’AGRICOLTURA HA STANZIATO 1,7 MILIONI PER FARE PUBBLICITÀ ALLO SPORT (DAL TENNIS AL GIRO D’ITALIA) - L’ISMEA, IL BRACCIO ECONOMICO DEL MINISTERO, È STATA TRASFORMATA IN UN ENTE DI MARKETING. MA RESTA UNA DOMANDA: QUESTE CAMPAGNE A CARICO DEL MINISTERO CHE RITORNO HANNO AVUTO PER LE NOSTRE PRODUZIONI D’ECCELLENZA? - VIDEO

Da quasi due anni a questa parte non c’è evento sportivo degno di nota che non veda il ministro in prima fila: in tribuna d’onore, a premiare la squadra o il campione di turno. Lui d’altronde attraverso il suo dicastero finanzia lo sport con grande generosità e per gli eventi in questione ha dato alle varie Federazioni sportive 1,7 milioni di euro e sempre e solo per campagne di comunicazione.

Lui non è il ministro dello Sport, bensì quello all’Agricoltura: Francesco Lollobrigida, cognato della premier Giorgia Meloni e ormai volto del governo ai grandi eventi sportivi del Paese. Volto grazie anche ai lauti contributi dati dal ministero, direttamente ma soprattutto attraverso l’Ismea: il braccio economico del dicastero che sulla carta si dovrebbe occupare di servizi per il mercato agricolo (...)

Al debutto della squadra italiana agli Europei di calcio il ministro Lollobrigida era in tribuna d’onore a Dortmund. Qualche giorno prima della partita si era tenuta a casa Italia a Iserlohn una conferenza stampa per presentare lo spot sostenuto dal ministero e con protagonisti l’allenatore della nazionale Luciano Spalletti e alcuni giocatori che promuovono riso, pomodoro, parmigiano o mozzarella.

L’Ismea per «l’organizzazione di una conferenza stampa e la realizzazione di uno spot istituzionale sui prodotti Dop e Igp» ha dato alla Figc 250 mila euro con affidamento diretto e determina del 12 giugno. Tre giorni prima della conferenza stampa a Iserlohn. Ma sul portale appalti Anac c’è anche un altro affidamento diretto, via ministero Agricoltura, di 80 mila euro per la stessa campagna di comunicazione: totale, quindi, 330 mila euro.

Il mese scorso invece il ministro faceva quasi gli onori di casa al Foro Italico per gli Internazionali di tennis con tanto di padiglione con prodotti tipici italiani. Un caso? Certo che no.

L’Ismea il 6 maggio ha rinnovato una vecchia convenzione con Sport e salute e tre giorni dopo, a tempo di record, viene firmato tra le parti un accordo attuativo per una campagna di informazione avente l’obiettivo di «esaltare il legame tra sport, sana alimentazione, primati agonistici e tipicità alimentari promuovendo anche eccellenze dell’agroalimentare italiano».

(...) Ecco che dalle parole si passa ai fatti l’Ismea versa 300 mila euro a Sport e salute.

Ma davvero l’Ismea finanzia campagne di comunicazione sportive solitamente? Fanpage aveva sollevato il caso di alcuni finanziamenti allo sport via Ismea, di certo c’è che a Repubblica risulta un intervento diretto del ministero sull’ente.

Ad esempio lo scorso 25 gennaio l’Ismea firma un accordo con la Federazione Rugby in vista del Sei Nazioni.

(...) Comunque sempre su indicazione del ministero l’Ismea lo scorso settembre ha finanziato la Federazione italiana volley con 180 mila euro per promuovere la filiera della pasta (ministro era in prima fila alla finale del campionato europeo) e lo scorso settembre 100 mila euro erano andati alla Federazione golf per la Ryder cup.

Cifre maggiori sono andate via Ismea e via ministero direttamente per il Giro d’Italia e la società che lo organizza, la Rcs Sport&events: 327 mila euro attraverso l’Ismea per «la campagna di comunicazione di prodotti Igp e Dop», e poi due affidamenti da 138 mila euro via ministero direttamente per la partecipazione alla dodicesima tappa. Lollobrigida era in prima fila alla presentazione del Giro, alla partenza e all’arrivo a Roma.

Il ministro d’altronde ha trasformato il dicastero Agricoltura secondo i suoi desiderata: ha ottenuto un aumento di budget di 2 milioni di euro per il suo staff e con lo sport è sempre sotto i riflettori. Ma resta una domanda di fondo: queste campagne a carico del ministero che ritorno hanno avuto per le nostre produzioni d’eccellenza?

