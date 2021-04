4 apr 2021 09:31

IN LOMBARDIA NON SOLO NON VACCINANO I VECCHI, MA LI LASCIANO PURE SENZA GLI STORICI LUOGHI DI AGGREGAZIONE - A MILANO VOGLIONO FAR DIVENTARE LA "SALA VENEZIA", CIRCOLO COMBATTENTI E REDUCI, UN ARCHIVIO DELLA QUESTURA - DAGLI AFFEZIONATI VIP AI PENSIONATI DEL LISCIO PARTE UNA PETIZIONE SUL WEB PER CHIEDERE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO, ALLA REGIONE E AL COMUNE DI RIPENSARCI: TRA I FIRMATARI MAURIZIO CATTELAN, VICTORIA CABELLO, CARLO CRACCO, ARISA, SATURNINO...