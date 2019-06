A LONDRA TUTTO PENE – DONALD TRUMP È STATO ACCOLTO DA UN PENE GIGANTE NELLA CAPITALE INGLESE – IL MEGA FALLO È STATO DISEGNATO DA UNO STUDENTE DI 18 ANNI, OLLIE NANCARROW, IN UN PRATO VICINO ALL’AEROPORTO DI STANSTED, CORREDATO DALLA SCRITTA: “EHI TRUMP, IL CAMBIAMENTO CLIMATICO È REALE” – LA SUA INTENZIONE ERA FAR SÌ CHE IL PRESIDENTE VEDESSE IL “BENVENUTO” DAI FINESTRINI DELL’AIR FORCE ONE… – VIDEO + FOTO

IL PENE GIGANTE PER TRUMP LASCIATO DA OLLIE NANCARROW SUL PRATO DI STANSTED A LONDRA

Donald Trump è appena sbarcato a Londra per una visita di tre giorni in Gran Bretagna e tra i saluti rivolti al Presidente si è subito distinto quello dello studente ambientalista Ollie Nancarrow. Nancarrow, studente e imprenditore 18enne, ha disegnato su un prato nei pressi dell'aeroporto di Stansted, un pene enorme corredato dalla scritta: "Hei Trump, il cambiamento climatico è reale". L'intenzione del 18enne era quella di rendere ben visibile il suo "benvenuto" dai finestrini dell'Air Force One. Ci è evidentemente riuscito.

IL MESSAGGIO PER TRUMP LASCIATO DA OLLIE NANCARROW SUL PRATO DI STANSTED A LONDRA

Una protesta quella di Ollie che ha avuto l’approvazione dei genitori e che è, in qualche modo, una risposta alla posizione di Trump sui cambiamenti climatici. "Il presidente e la sua negazione dei cambiamenti climatici non sono i benvenuti e voglio che ne sia pienamente consapevole quando atterra a Stansted", ha affermato il ragazzo, fondatore del sito web Born Eco, che collega gli acquirenti con i commercianti eco-sostenibili.

