LONTANO DALLE GRANDI CITTÀ, L’AMERICA “DEGLI SCERIFFI” È D’ACCORDO CON LA “DEPORTAZIONE” DI MASSA DI TRUMP – I FUNZIONARI DI POLIZIA DELLE CONTEE INTERNE AMERICANE SONO D’ACCORDO CON IL PIANO CONTRO GLI IMMIGRATI DEL PRESIDENTE: “SIAMO PRONTI A SOSTENERLO AL 100%. E ANCHE IL POPOLO AMERICANO. LA GENTE È STANCA” – TRUMP VUOLE AUMENTARE I DIPENDENTI DELL’AGENZIA FEDERALE SULL’IMMIGRAZIONE, E USERÀ L’ESERCITO, MA SENZA IL SUPPORTO DELLE FORZE DELL’ORDINE LOCALI, IL PIANO NON SARÀ REALIZZABILE

Traduzione dell’articolo di Scott Calvert e Michelle Hackman per www.wsj.com

donald trump

Se il presidente eletto Donald Trump aumenterà le deportazioni come promesso, avrà un forte alleato in Chuck Jenkins, lo sceriffo repubblicano di lunga data della contea di Frederick nel Maryland.

“Sono disposto a sostenere il presidente al 100%”, ha detto Jenkins, 68 anni, voce grigia e capelli grigi. “Voglio fare di più, nel rispetto della legge”.

Questo progetto sta diffondendo la paura tra gli immigrati, dicono i sostenitori, e attira pareri contrastanti da parte dei residenti di questa contea in crescita, che ha sostenuto i democratici nelle ultime due elezioni presidenziali. Ma Jenkins, una volta definito da Fox News uno dei 10 sceriffi più duri della nazione in materia di immigrazione, vede nell'imminente ritorno di Trump alla Casa Bianca un mandato per un approccio più deciso.

richard jones, sceriffo in ohio

Per gli sceriffi locali che da tempo parlano di immigrazione in modo duro, è arrivato il momento giusto.

Mentre la prossima amministrazione Trump ha parlato di aumentare i ranghi della U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) e di usare l'esercito per mettere il turbo alle deportazioni, una cosa è chiara: il governo federale ha bisogno dell'aiuto delle forze dell'ordine locali nelle città e negli Stati lontani dal confine per detenere e allontanare le persone in massa.

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 10

La squadra di transizione di Trump sta già cercando nuovi spazi che possano essere riconvertiti in centri di detenzione a breve termine vicino alle grandi città gestite dai democratici, dove vive la maggior parte degli immigrati illegalmente nel Paese. Sta anche valutando un ampio mix di modifiche per dare più potere agli sceriffi, con premi per le giurisdizioni che collaborano e punizioni finanziarie contro quelle degli Stati e delle città blu che resistono, secondo le persone coinvolte nella pianificazione.

oggetti nell ufficio dello sceriffo chuck jenkins, nella contea di frederick in maryland

Per far leva su legioni di agenti, la squadra di Trump punta a un'espansione “storica” di un programma federale che dà agli sceriffi e ad altre agenzie alcuni poteri dell'ICE, ha detto una persona coinvolta nella pianificazione della transizione. Nell'ambito di tale programma, noto come 287(g) dal nome della sezione della legge che lo ha creato, il team mira a far rivivere un modello di “task force” dormiente e controverso, che fino al 2012 consentiva agli agenti delle agenzie locali partecipanti, durante le loro mansioni di routine, di interrogare e arrestare i cittadini stranieri sospettati di violazioni dell'immigrazione nella comunità.

Tom Homan, prossimo zar dell'amministrazione per le frontiere e funzionario dell'ICE di lunga data, è favorevole a questo modello perché porta ad arresti più frequenti e visibili, che secondo lui potrebbero fungere da deterrente per gli aspiranti migranti che pensano di venire negli Stati Uniti, secondo quanto riferito da persone a lui vicine.

joe arpaio sceriffo dlla contea di maricopa in arizona

Secondo un piano in fase di studio, i miliardi di dollari federali che attualmente rimborsano le organizzazioni non profit e le città per l'assistenza ai migranti appena arrivati al confine verrebbero reindirizzati alle forze dell'ordine locali che consegnano gli immigrati all'ICE, hanno dichiarato persone coinvolte nella pianificazione.

I piani di Trump rimangono poco chiari e alcuni indicano limiti pratici al numero di persone che potrebbero essere espulse, dato che si stima che nel Paese ci siano 11 milioni di immigrati privi di documenti.

I funzionari della transizione, tra cui Homan, hanno pubblicamente iniziato a restringere la portata dello sforzo - Trump ha promesso di deportare fino a 20 milioni di persone - per concentrarsi principalmente sugli immigrati con precedenti penali.

Entusiasti esecutori

lo sceriffo chuck jenkins, nella contea di frederick in maryland

In tutta l'America, gli sceriffi, la maggior parte dei quali eletti - a differenza dei capi della polizia - sono stati a lungo considerati dotati di un potere unico perché gestiscono le carceri e spesso hanno un vasto raggio d'azione geografico nelle aree non incorporate al di fuori dei confini comunali. In qualità di presidente, Trump ha concesso la grazia a Joe Arpaio, ex sceriffo dell'Arizona che si è costruito una reputazione a livello nazionale come sostenitore dell'immigrazione prima di essere condannato per aver disobbedito a un ordine del tribunale di fermare le retate che lo hanno reso famoso.

Dopo le elezioni del 5 novembre, alcuni sceriffi hanno sottolineato di non essere in sintonia con Trump e sostengono che unire le armi con l'ICE erode la fiducia degli immigrati e prosciuga le risorse.

tom homan 4

A Los Angeles, che ha appena approvato un'ordinanza sulla “città santuario”, la scorsa settimana lo sceriffo della contea ha sottolineato che i suoi agenti non chiedono e non chiederanno ai cittadini il loro status di immigrati. In Massachusetts, lo sceriffo della contea di Bristol ha dichiarato pubblicamente che risponderebbe “non interessato” se l'ICE gli chiedesse di trattenere gli immigrati privi di documenti con precedenti penali in un ex centro di detenzione federale nella sua contea.

Ad aumentare la complessità, un mosaico di leggi statali fa sì che gli sceriffi di alcuni Stati democratici non possano legalmente collaborare con l'ICE, mentre quelli di alcuni Stati repubblicani devono farlo, ha dichiarato Jonathan Thompson, direttore esecutivo dell'Associazione Nazionale Sceriffi, apartitica, i cui membri comprendono circa il 70% dei 3.081 sceriffi del Paese.

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 12

In North Carolina, ad esempio, la scorsa settimana i legislatori repubblicani hanno annullato il veto del governatore democratico Roy Cooper a una legge che avrebbe richiesto agli sceriffi di collaborare con l'ICE per alcune detenzioni. In Oregon, invece, le agenzie locali e statali non possono ottemperare alle richieste federali sull'immigrazione senza un mandato giudiziario.

richard mack sceriffo contea di graham arizona

I consiglieri di Trump intendono penalizzare le cosiddette città santuario, tagliando quello che potrebbe ammontare a miliardi di dollari di sovvenzioni federali a loro favore, secondo persone che hanno familiarità con i loro piani.

Thompson ha detto che il suo gruppo intende incontrare presto i membri del team di transizione di Trump, nella speranza di saperne di più sulla portata, sui costi e sulla durata del suo piano di deportazione.

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 1

Secondo Thompson, è chiaro che l'afflusso di migranti negli ultimi anni ha “creato un'enorme pressione sulle forze dell'ordine locali e statali in tutto il Paese, non solo lungo il confine. Ha creato scompiglio in moltissime comunità”. Ha aggiunto che le forze dell'ordine statali e locali, “e in particolare gli sceriffi”, saranno fondamentali per i piani di Trump.

Molti sceriffi conservatori in tutti gli Stati Uniti, dal Texas alla California fino alle zone più rosse del nord-est, sono ora pronti a fare da moltiplicatori di forze per l'ICE e i suoi 6.000 agenti.

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 3

Alla domanda se è favorevole alla deportazione di massa, lo sceriffo Richard Jones della contea di Butler, Ohio, ha risposto: “Certo che sì. E anche il popolo americano.... La gente è stanca di tutto questo”.

Jones, che ha parlato a un comizio di Trump, ha dichiarato in un'intervista al Wall Street Journal che durante l'amministrazione Biden “tutto si è fermato” quando si è trattato di far rispettare l'immigrazione.

Ora, ha detto Jones, “saremo di nuovo in azione”. Si sta preparando per riprendere a ospitare i detenuti dell'ICE e stima di poterne ospitare fino a 150 oggi. “Abbiamo spazio disponibile e loro avranno bisogno di spazio fin dal primo giorno”.

sandy brubaker douglas coleman

Ha aggiunto che vuole far rivivere un altro aspetto del rapporto di lavoro più stretto che aveva prima di Biden con i funzionari dell'immigrazione.

“Avevamo agenti dell'ICE che avevano uffici qui, e avevamo udienze con il tribunale per l'immigrazione per l'espulsione”, ha detto. “E abbiamo ancora l'organizzazione. Stiamo facendo in modo che venga ripristinato qui”.

Quando Obama ha lasciato il suo incarico nel 2017, 34 agenzie partecipavano al programma di partenariato dell'ICE, secondo un rapporto dell'ACLU del 2022. Al momento della stesura del rapporto, le agenzie partecipanti erano più di 140. Il rapporto citava gli sforzi di reclutamento di Trump e le opinioni razziste e anti-immigrati di molti sceriffi partecipanti. Oggi l'ICE afferma che il programma 287(g) conta 135 agenzie partner in 21 Stati.

migranti provano a entrare negli stati uniti

La maggior parte sono sceriffi che, a differenza dei capi della polizia, di solito non hanno un capo oltre agli elettori.

Attualmente il loro campo d'azione è limitato alle carceri - ad esempio, l'identificazione e la detenzione di detenuti privi di documenti per l'ICE - ma ciò potrebbe espandersi se Trump riprenderà il modello della task force e realizzerà l'obiettivo di iscrivere più giurisdizioni.

“Dovreste aspettarvi di vedere un numero storico di nuovi accordi 287(g)”, ha detto una persona coinvolta nella pianificazione della transizione.

tom homan donald trump

“Alla fine della giornata, l'amministrazione Trump vorrà dare potere agli sceriffi”, ha dichiarato Naureen Shah, vice direttore degli affari governativi dell'American Civil Liberties Union.

Tra gli sceriffi favorevoli a Trump, desiderosi di aiutare con le deportazioni, ci sono anche quelli che si autodefiniscono “sceriffi costituzionali”, che ritengono di avere il dovere di proteggere i cittadini dalla prevaricazione federale.

Il loro gruppo, chiamato Constitutional Sheriffs & Peace Officers Association, ha tenuto una conferenza a Las Vegas all'inizio dell'anno, dove tra i relatori c'era l'ex amministratore delegato di Overstock Patrick Byrne, che ha suggerito che 15 milioni di immigrati negli Stati Uniti sono uomini in età militare venuti a conquistare il Paese. Byrne, uno dei primi sostenitori della rivendicazione di elezioni rubate nel 2020, ha anche detto che sta aiutando a finanziare il movimento degli sceriffi.

claudia hernandez

Il fondatore del gruppo, Richard Mack, un ex sceriffo, ha sostenuto in un'intervista rilasciata al Journal martedì che molti migranti sono stati fatti entrare per rafforzare le liste elettorali democratiche. “Voglio dire, andiamo, cos'altro c'è? Perché i Democratici li vogliono qui?”. Ha detto Mack. Gli immigrati non autorizzati o in regime di asilo rischiano la deportazione e il carcere per aver votato illegalmente. Le frodi elettorali da parte di non-cittadini sono estremamente rare, secondo gli esperti elettorali.

Mack ha detto che gli sceriffi giocheranno un ruolo importante nelle deportazioni di massa di Trump e ha stimato che potrebbero partecipare fino a 2.000 persone. “Stiamo spingendo molto su questo punto a livello nazionale... che gli sceriffi siano coinvolti nelle deportazioni o non funzionerà”, ha detto Mack. “Gli sceriffi, perché dovrebbero tirarsi indietro? L'onda politica, l'onda rossa, è alle loro spalle”.

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 15

Trump ha affermato che il suo programma di deportazione è necessario dopo che, secondo le stime, 5,7 milioni di migranti sono entrati illegalmente negli Stati Uniti durante l'amministrazione Biden. Egli ha affermato che questi nuovi arrivati commettono alti livelli di criminalità, sottraggono posti di lavoro e fanno aumentare i costi degli alloggi. I dati disponibili mostrano che gli immigrati commettono reati a livelli inferiori rispetto ai cittadini statunitensi e gli analisti affermano che occupano posti di lavoro a bassa retribuzione che molti americani rifuggono.

Molti elettori ritengono che le politiche di frontiera dell'era Biden stiano mettendo a dura prova le città e le scuole degli Stati Uniti. Nelle elezioni di novembre, l'immigrazione è stata una delle principali preoccupazioni degli elettori, mentre solo l'economia ha rappresentato una preoccupazione maggiore, secondo i sondaggi.

tom homan 5

Lo sceriffo della contea di Charleston, S.C., Kristin Graziano, democratica, si è ritirata dal programma 287(g) dopo aver assunto l'incarico nel 2021, affermando che danneggiava i rapporti con la comunità degli immigrati e costava troppo. Lei sostiene che sia stata la decisione giusta. “La criminalità è diminuita per tre anni di fila nella nostra contea”, ha detto. “Non abbiamo avuto molti arresti di persone senza documenti che hanno commesso crimini”. Ma la mossa ha ostacolato la sua candidatura per la rielezione di quest'anno, e a novembre ha perso contro un repubblicano.

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 9

Ora, a metà di un altro mandato quadriennale, lo sceriffo Jenkins a Frederick ha costruito la sua carriera sull'applicazione della legge sull'immigrazione, da quando ha fatto dell'impegno a collaborare con l'ICE un segno distintivo della sua campagna elettorale del 2006 e ha aderito al programma 287(g) due anni dopo. Nel suo ordinato ufficio d'angolo sono esposte quattro targhe o certificati dell'ICE che lodano l'aiuto della sua agenzia. Ha detto di aver visitato la Casa Bianca otto o nove volte durante il primo mandato di Trump e ha difeso l'ICE su Fox News.

prigione della contea di frederick maryland

Quando gli arrestati vengono registrati nel carcere della contea di Frederick, compilano un modulo di ammissione di 13 domande. La n. 8 chiede: “Di quale Paese sei cittadino o cittadina?”. Chi non risponde Stati Uniti viene riaccompagnato all'unità 287(g), un piccolo ufficio dove agenti di custodia addestrati controllano i database federali sull'immigrazione. L'ufficio dello sceriffo può preparare ed emettere una richiesta di trattenimento, chiamata detainer, e l'ICE decide se trattenere la persona dopo che le accuse locali sono state risolte.

Jenkins sostiene i piani della transizione di Trump di espandere i poteri di applicazione della legge a livello locale, e dice che parteciperebbe se lo facessero.

tom homan al confine

La contea di Frederick è diventata più blu nel corso degli anni grazie al costante afflusso di trapiantati dell'area di Washington tra i suoi quasi 300.000 residenti. Jenkins ha continuato a vincere, anche se c'è divisione sulle sue politiche.

Il democratico Douglas Coleman ha votato contro e sostiene che le deportazioni di massa danneggerebbero l'economia. “Gli immigrati sono come tutti gli altri: vogliono una vita migliore per sé e per la propria famiglia”, ha detto Coleman, 67 anni, impiegato federale in pensione. “La maggior parte di loro che ho incontrato non sono criminali. Sono persone che lavorano sodo e che vogliono solo avere successo”.

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 8

Ma il pensionato Sandy Brubaker, un indipendente di 75 anni, è favorevole a un giro di vite. “So che ci sono casi in cui stanno scappando da difficoltà e povertà. Ma non si sa chi arriva. Si legge di tutte le bande e cose del genere”, ha detto. “Credo che dovrebbero rispettare la legge e venire qui a fare quello che hanno fatto gli altri immigrati”.

Jenkins attribuisce al programma 287(g) il merito di aver creato una “recinzione virtuale” intorno alla Contea di Frederick, scoraggiando le bande e impedendo ai criminali accusati di tornare in strada. I dati della contea mostrano che dal 2008 il programma ha portato a circa 2.000 detenzioni da parte dell'ICE, soprattutto nei confronti di persone provenienti dal Messico e da tre Paesi dell'America centrale, tra cui oltre 100 membri di bande e quasi 100 persone accusate di omicidio, tentato omicidio o reati sessuali contro un minore.

donald trump tom homan

Il mandato dello sceriffo è stato segnato anche da diverse cause e denunce per discriminazione. In un caso, Jenkins si è scusato per iscritto nell'ambito di un accordo di 125.000 dollari. La causa era stata intentata da una donna che sosteneva che il suo ufficio l'aveva profilata razzisticamente e trattenuta illegalmente durante un fermo stradale del 2018 perché era latina. “Il vice sceriffo aveva effettivamente torto in quel caso. Quindi ho pensato: “Non ho paura di scusarmi”, ha detto Jenkins, aggiungendo che il fermo non era legato al programma 287(g).

Jenkins si è legato a Trump a voce alta, sostenendo anche di essersi vendicato all'inizio del mese quando il Dipartimento di Giustizia ha ritirato le accuse che accusavano Jenkins e un altro uomo di aver cospirato per ottenere illegalmente dei mitra. Jenkins ha definito l'accusa un “assassinio politico” fallito e l'ha paragonata all'attentato alla vita di Trump di luglio.

lo sceriffo chuck jenkins, nella contea di frederick in maryland

“Sì, c'è mancato poco. E sì, ero insanguinato e ferito, ma sono sopravvissuto”, ha detto lo sceriffo.

Per Jenkins, l'ICE di Biden è il più indulgente tra quelli con cui ha lavorato in 18 anni. Il maggiore Michael Cronise, direttore del carcere, ha detto che l'ICE ha sempre esercitato la discrezionalità dell'accusa. Negli anni passati, ha detto, ciò rifletteva il buon senso, come quando gli agenti hanno risparmiato dalla detenzione un genitore che doveva affrontare accuse minori e aveva figli piccoli.

“La situazione è cambiata al contrario: ci sono persone con accuse di aggressione che non vengono messe in custodia”, ha detto Cronise durante una recente visita al carcere.

Ora, il previsto cambiamento verso un'applicazione più muscolare della legge sotto Trump sta facendo innervosire molti immigrati della contea di Frederick, indipendentemente dal loro status legale, ha detto Claudia Hernandez, una consulente autorizzata che fa parte della Commissione per gli Affari degli Immigrati della contea.

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 13

“Sapendo che abbiamo uno sceriffo che si allinea molto con alcune di queste politiche, la preoccupazione è maggiore”, ha detto Hernandez, 36 anni, nata negli Stati Uniti da genitori salvadoregni.

Alcuni dei suoi clienti senza documenti sono diventati così apprensivi che non si incontrano nella sua clinica, dove una scatola di fazzoletti dice “mostrare emozioni ti rende umano”. Vogliono invece sedute di Zoom e in genere restano vicino a casa, preoccupati che la polizia possa prenderli per strada.

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 6

Jenkins ha detto di non volere che tutti gli immigrati privi di status legale abbiano paura e che la prima priorità dovrebbe essere la deportazione dei membri delle gang e di altri criminali.

Ma ha aggiunto: “Ascoltate, sono qui illegalmente. Non dovrebbero essere qui. Come cittadino americano, ritengo che non possiamo sostenere questa situazione. Non è possibile continuare a permettere che le persone entrino in questo Paese a centinaia di migliaia o a milioni”.

tom homan. tom homan giovane agente della polizia di confine migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 2