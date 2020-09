LOTITO NELL'OCCHIO: ORA IL PATRON LAZIALE PUÒ DIVENTARE SENATORE - SUL SEGGIO CONTESO A PALAZZO MADAMA LA GIUNTA ACCOGLIE IL RICORSO DI LOTIRCHIO CONTRO VINCENZO CARBONE (EX FI, OGGI NEL GRUPPO DI RENZI) - ORA DECIDE L’AULA. LA MAGGIORANZA RISCHIA DI PERDERE UN ALTRO SENATORE. POCHI MESI FA IL NOME DI LOTITO È TORNATO A CIRCOLARE COME POSSIBILE CANDIDATO SINDACO DI ROMA...

Fabrizio de Feo per “il Giornale”

claudio lotito foto mezzelani gmt038

Ha giocato sotto traccia per mesi, ma ora a oltre due anni dalle elezioni del 2018 Claudio Lotito potrebbe davvero vincere la sua partita e approdare in Senato. Il suo tentativo di mettere in discussione la decisione della Corte d' appello è nato subito dopo il verdetto che portò all' elezione di Vincenzo Carbone, candidato anche lui con Fi in Campania e poi passato a Iv.

claudio lotito foto mezzelani gmt042

Fedele al suo carattere di combattente il presidente della Lazio denunciò una serie di difformità relative al calcolo dei resti e dei quozienti elettorali. Il suo ricorso è andato avanti e ora è arrivato alla stretta finale, o meglio alla «semifinale» perché manca ancora l' ultimo passaggio, quello dell' aula che dovrà votare tenendo conto delle indicazioni arrivate dall' organo preposto a esprimere il parere tecnico.

Ma ieri nella cosiddetta «seduta pubblica» della giunta ha avuto la meglio. Assenti i senatori Crucioli (5S), Giarrusso e De Falco (Misto, ex 5S), hanno votato in favore di Lotito, accogliendo la proposta del senatore Adriano Paroli, i 6 senatori della Lega, i 4 di Fi e l' esponente di Fdi.

lotito salvini

Contro i 3 senatori M5s, i 3 Iv e l' esponente Pd. Si è astenuto Pietro Grasso di Leu. Il presidente della Lazio evita di esporsi: «No comment, sono valutazioni endoprocedimentali», dice fedele al suo linguaggio forbito e al suo eloquio vulcanico, costruito su solide reminiscenze del liceo classico.

Ora lo scontro si sposta nell' aula dove bisognerà vedere quanto peseranno le considerazioni legate a una maggioranza che continua a restringersi. Lotito ha da sempre accarezzato il sogno della politica. «Sono a disposizione. Come cittadino e quindi espressione della polis. Gli onorevoli sono tali perché dovrebbero essere le persone più autorevoli al servizio della comunità», disse in una intervista. E pochi mesi fa il suo nome è tornato a circolare come possibile candidato sindaco di Roma.

Claudio Lotito Foto Mezzelani GMT 14

All' indomani del voto Forza Italia, intanto, si interroga sulle prossime mosse. «Il risultato non ci soddisfa e ho già detto che dobbiamo aprire una riflessione - dice Mariastella Gelmini -. Forza Italia è diversa da Lega e Fratelli d' Italia e deve marciare per la sua strada, ma non credo si prendano i voti attaccando gli alleati».

lotito

Marco Marin aggiunge: «La nostra appartenenza non è mai stata in discussione. Dobbiamo, però, declinare i nostri valori moderati, cattolici, liberali e riformatori in modo che tornino a essere i più rappresentativi della coalizione». Mara Carfagna, invece, ribadisce che «il sovranismo non è l' unica alternativa alla sinistra». E in Emilia-Romagna la deputata Simona Vietina chiede «una rivoluzione».

lotito lazio napoli lotito salvini claudio lotito 2