‘'SI PARTE!'’ – 60 ANNI FA, INSCATOLATO COME UNA SARDINA NELLA CAPSULA VOSTOK 1, IL COSMONAUTA RUSSO YURI GAGARIN DIVENNNE IL PRIMO ESSERE UMANO NELLO SPAZIO - PER ADATTARSI ALLA CAPSULA, IL COSMONAUTA NON DOVEVA ESSERE PIÙ ALTO DI UN METRO E 70, GAGARIN ERA UN METRO E 58. MORÌ NEL 1968 ALL'ETÀ DI 34 ANNI MENTRE VOLAVA SU UN JET DA ADDESTRAMENTO - QUEL 12 APRILE 1961 FU L'INIZIO DELLA BATTAGLIA SPAZIALE TRA UNIONE SOVIETICA E STATI UNITI, SIMBOLO DELL'ERA DELLA GUERRA FREDDA - TOP VIDEO!