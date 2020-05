‘GIUSHAPPY’ CONTE – GRAMELLINI IRONIZZA SUL PREMIER IN VERSIONE INTELLETTUALE DELLA MAGNA GRECIA SULLA SUPERIORITÀ DELL'EPISTEME (LA CONOSCENZA) RISPETTO ALLA DOXA (LA VOLATILE OPINIONE) – UNO DEI CAPI DELL'OMS IERI HA ELOGIATO GLI SVEDESI PER AVERE AFFRONTATO LA PANDEMIA SENZA MAI CHIUDERSI IN CASA, DOPO CHE A NOI PER DUE MESI ERA STATO INTIMATO DI TENERE IL COMPORTAMENTO ESATTAMENTE CONTRARIO. CORNUTI E MAZZIATI. E QUESTA NON È DOXA, MA EPISTEME DI QUELLE FURENTI"

Massimo Gramellini per il Corriere della Sera

Quando GiusHappy Conte, in versione intellettuale della Magna Grecia, si è inerpicato sulle pareti della speculazione filosofica per illustrare la superiorità dell' Episteme rispetto alla Doxa, nell' aula di Montecitorio c' è stato un momento di comprensibile panico.

A Salvini, per la tensione, si è addirittura oscurata la mascherina. Qualcuno tra i più colti avrà pensato che Doxa fosse il cognome di una cantante, ma nel dubbio tutti hanno applaudito. Tale doveva essere la sorpresa che non ci si è fermati troppo a riflettere sul contesto.

E cioè che a criticare la Doxa, la volatile opinione comune, era un politico indicato dal movimento che sull' esaltazione della Doxa ha costruito le sue fortune. E che l' elogio dell' Episteme, la solida conoscenza degli esperti, si riferiva a una vicenda, quella del virus, in cui gli esperti non hanno fatto una grande figura, mostrandosi in disaccordo su tutto e con tutti, a volte persino con sé stessi.

Nessuno intende farne loro una colpa, forse le nostre aspettative erano troppo alte. Ma c' è un limite anche all' incoerenza e a superarlo è stato uno dei capi dell' Organizzazione Mondiale della Sanità, quando ieri ha elogiato pubblicamente gli svedesi per avere affrontato la pandemia senza mai chiudersi in casa, dopo che a noi per due mesi era stato intimato di tenere il comportamento esattamente contrario. Cornuti e mazziati, per dirla con Aristotele. E questa non è Doxa, ma Episteme di quelle furenti.

