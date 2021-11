‘NA GRANDE PRESA PER CUNIAL - "LA STAMPA" MENA SULLA DEPUTATA EX GRILLINA, FAMOSA PER LE TEORIE DEL COMPLOTTO E PER IL COINVOLGIMENTO DELL'ITALYGATE: "MENTRE TUTTI GLI ITALIANI SONO COSTRETTI A ESIBIRE IL GREEN PASS PER LAVORARE, LA DEPUTATA CUNIAL NO. DA VERA PALADINA DELLA CASTA. UNA VITTORIA PER SÉ, E PER NESSUN ALTRO" - IL SIGNORAGGIO, L'ATTACCO A MATTARELLA, I DECRETI STRACCIATI: VIDEO-RACCOLTA DELLE SUE GESTA

1 - LA DEPUTATA EX M5S SARA CUNIAL POTRÀ ENTRARE ALLA CAMERA SENZA ESIBIRE IL GREEN PASS: AVEVA FATTO RICHIESTA DI SOSPENSIVA INSIEME AD ALTRI ONOREVOLI. IL RICORSO ERA STATO RESPINTO, MA IL COLLEGIO DI APPELLO LE HA DATO RAGIONE (ANNAMO BENE)

2 - CUNIAL LA PALADINA DELLA CASTA

Federico Capurso per “La Stampa”

La deputata Sara Cunial, ex Cinque stelle, potrà entrare alla Camera senza il Green Pass almeno fino al 1° dicembre, quando verrà valutato il suo ricorso dagli organi interni di Montecitorio.

«Sono molto soddisfatta di non dover più esibire la tessera di regime», ha commentato lei. È la sua rivincita. Cunial aveva già paragonato i vaccini all'Olocausto e l'avevano subissata di critiche. Poi aveva occupato gli uffici della Regione Lazio protestando contro il Green Pass - da lì minacciava: «Ci dovranno portare via con la forza!» - ma finì per essere canzonata da tutti perché nel bar della Regione, senza certificazione, non la facevano entrare e l'incubo di una notte senza cena era bastato a spegnere l'ingloriosa protesta.

Ma questo è il giorno della rivalsa. Mentre tutti gli italiani sono costretti a esibire il Green Pass per lavorare, la deputata Cunial no. Da vera paladina della Casta. Una vittoria per sé, e per nessun altro.

3 - LA DEPUTATA NO VAX PUÒ ENTRARE ALLA CAMERA MA RESTERÀ ISOLATA

Silvio Buzzanca per “la Repubblica”

Sara Cunial. la deputata No Vax, già coinvolta in questi giorni nell'Italygate, potrà entrare alla Camera senza green pass ma non potrà muoversi liberamente. Varcherà quindi il portone di Montecitorio, ma seguirà un percorso protetto nel palazzo e parteciperà ai lavori da una postazione nella tribuna del pubblico.

Uno scranno ancora attivo dopo che i deputati sono tornati in gran parte in aula. La decisione arriva dai questori di Montecitorio alla fine di una giornata convulsa. Aperta dalla decisione di Andrea Colletti, presidente del Collegio di Appello di Montecitorio, che sconfessava una precedente decisione degli stessi questori e di Alberto Losacco, Pd, presidente del Consiglio di Giurisdizione che vietava l'ingresso alla ex grillina Cunial.

Colletti, eletto anche lui con il M5S e ora membro di Alternativa, nuova denominazione, ha deciso da solo perché la Cunial, in via di urgenza e precauzionale, si era rivolta a lui. Dopo che Losacco, per lo stesso motivo di urgenza, aveva respinto da solo il ricorso. La decisione sul merito è comunque prevista per il 25 novembre, quando si riuniranno i tre membri del Consiglio per la giurisdizione.

L'organo rappresenta il primo grado e quindi è da mettere in conto un nuovo appello a Colletti, che questa volta deciderebbe con altri colleghi. Il caso alla fine è arrivato in aula. La renziana Lisa Noja ha dato voce alla rabbia, e alla paura, con un intervento salutato da un grande applauso. I toni si sono alzati. Beatrice Lorenzin, per esempio, ha accusato la Cunial "di essere un'untrice". Tutti hanno chiesto a Fico un intervento. Che si è poi concretizzato con l'iniziativa dei questori. La Cunial è stata coinvolta nell'Italygate per aver fatto entrare due americani nelle carceri di Salerno, in visita a un detenuto, per scoprire presunti brogli elettorali ai danni di Trump.

