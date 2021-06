27 giu 2021 17:22

‘NNAMO A OSTIA BEACH! “IBIZA, MYKONOS O COSTA AZZURRA? NOI PREFERIAMO IL MARE DI OSTIA” – SALVINI SI CONCEDE UNA DOMENICA DI RELAX CON COMPAGNA E FIGLIA A OSTIA NELLO STESSO STABILIMENTO SCELTO QUALCHE SETTIMANA FA DALLA MELONI PER PRANZARE IN SPIAGGIA CON LA MAMMA. INSOMMA, IL CAPITONE PARE INSEGUIRE LA DUCETTA ANCHE IN RIVA AL MARE...