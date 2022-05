‘’SÌ, SONO FILOGOVERNATIVA. E ALLORA?’’ – UN LETTORE DEL “VENERDÌ” VA ALL’ATTACCO DI NATALIA ASPESI: “DA TEMPO LA SUA POSTA DEL CUORE TOCCA ARGOMENTI CHE SFOCIANO NELLA POLITICA. E LE SUE RISPOSTE SONO IPOCRITAMENTE FILOGOVERNATIVE” – REPLICA: “IO NON LO SONO QUASI MAI STATA, ADESSO LO SONO. PERCHÉ DRAGHI ALMENO SA QUEL CHE STA SUCCEDENDO, NON DIFENDE LA POLTRONA PERCHÉ NON PRENDE LO STIPENDIO, E IN MEZZO A UN MARE DI MEZZECALZE HA FATTO GESTIRE CON FERMEZZA LA PANDEMIA E ADESSO STA CON L'UNICA FORZA CHE CI PUÒ DIFENDERE, L'EUROPA”

Dal “Venerdì di Repubblica”

Natalia Aspesi

Penso di riflettere il pensiero di molti lettori. Da tempo la sua rubrica allontanandosi dalle questioni di cuore tocca argomenti che talvolta sfociano nella politica. Già questa deriva è indice di mancanza di argomenti e capacità per continuare questa rubrica. Siamo governati da una coalizione di partiti eterogenei tra loro, accumunati solo dal desiderio di mantenere la poltrona, politici di bassa statura istituzionale, che non sono stati in grado neppure di eleggere un nuovo presidente della Repubblica.

I veri problemi da affrontare sono la disoccupazione giovanile, l'immigrazione, la sanità allo sfascio, l'Europa delle banche e dei grandi potentati che ci stanno stritolando e che già ci ha ridotto il potere di acquisto, e la mancata riforma di un sistema elettorale che garantisca un minimo di governabilità.

Le sue risposte sono ipocritamente filogovernative e questo rende noiosamente scontata la sua rubrica che ha vissuto periodi migliori. Un ultimo appunto, come pretende di dare lezioni in materia di problemi di cuore, lei che avrebbe bisogno di ripetizioni in tali argomenti.

Risposta di Natalia Aspesi:

Dunque, ricapitoliamo. Queste pagine le fanno schifo: non le legga. Se si allontanano dalle questioni di cuore è perché, come lei, sempre meno gente scrive di cuore. Non capisco perché se lei, che non so chi sia, magari un 5 Stelle deluso, può parlare di politica in modo, mi perdoni, stile Facebook, non ne possa parlare io, che pur femmina quindi inferiore, ogni mattina si informa su testate anche straniere senza badare ai deliri dei social. Tutti voi brontoloni siete certi che sareste dei premier perfetti, ma basta la banalità delle vostre lamentele e dei suoi consigli per sbadigliare.

Perché non si può essere filogovernativi? Io non lo sono quasi mai stata, adesso lo sono.

Perché Draghi almeno sa quel che sta succedendo, non difende la poltrona perché non prende lo stipendio, e in mezzo a un mare di mezzecalze ha fatto gestire con fermezza la pandemia e adesso sta con l'unica forza che ci può difendere, l'Europa.

Quanto ai problemi di cuore, come tutti non ne so niente, si chiacchiera così, per consolarci, perché l'amore sarebbe il nostro pianeta felice, se mai si potesse raggiungerlo per sempre. Per il resto, se posso permettermi come si è permesso lei, un solo consiglio: non si abbandoni troppo al cattivo umore.