LUCA JOSI E IL DIARIO DEL CREPUSCOLO CRAXIANO NELLA VAMPA DI UNA SIGARETTA – BUTTAFUOCO RICORDA IL LEADER DEI GIOVANI SOCIALISTI, A FIANCO DI CRAXI ALL'HOTEL RAPHAEL SOTTO LA PIOGGIA DI MONETINE - "JOSI AFFRONTA TUTTI I CONTESTATORI E UNO DI LORO GLI VA A SPEGNERE LA CICCA SULLA MANO. LO FA PER SFREGIO O, PEGGIO, PER SOVRAPPIÙ DI SICUMERA: ORMAI È FATTA, LA GENTE HA MESSO FINE AL PALAZZO..."

Pietrangelo Buttafuoco per il Fatto Quotidiano

1993. bettino craxi raphael con luca josi

A Luca Josi gli cerco sempre un punto, una bruciatura, uno sbrego sulla pelle. Precisamente sul dorso della mano destra. Dovrà avercela ancora, chissà. Quando capiterà di rincontrarsi controllerò. Ne sono ipnotizzato di quel punto perché mi sveglia un senso di colpa, la vergogna e poi quel disturbante ingresso della storia nella vita di ogni giorno.

1997. bettino craxi casa hammamet 1 con luca josi

Gli è accaduto un fatto: quelli che urlano ragioni che sono state mie - "siete circondati!", gridano davanti al Parlamento - gli hanno spento una sigaretta sulla carne viva. Sul dorso della mano. Accade davanti all' Hotel Raphael, a Roma.

1991. bettino craxi congresso nazionale bologna 4 con luca josi

Bettino Craxi - leader del Psi, protagonista di una stagione che va a concludersi con Tangetopoli - è braccato all' uscita di quella che è stata la sua dimora. Piovono su di lui le monetine e Luca Josi - e pochissimi altri con lui - lo difendono da una muta rabbiosa che ulula rabbia o, quel che oggi si direbbe "odio". Con lo sprezzo proprio del suo antenato Marc' Antonio Bragadin all' assedio di Famagosta, Josi, leader dei giovani socialisti - promosso sul campo quando ormai tutti abbandonano Craxi - li affronta tutti e uno di loro, uno della mia storia, gli va a spremere la cicca sulla mano. Lo fa per sfregio o, peggio, per sovrappiù di sicumera: ormai è fatta, la gente ha messo fine al Palazzo. L' ha infine circondato, il Cinghialone.

1996. bettino craxi medina hammamet con buttafuoco con luca josi

Mi trasferisco a Roma con tutto ormai finito, con Craxi ad Hammamet, in Tunisia, accolto dalla solidarietà "palestinese" e con la gens nova - i beneficiati da Tangentopoli - al governo. Ora il racconto dell' Italia volge verso la Seconda Repubblica. Ognuno ha il suo blues da piangere. Ma quel che tutti vogliono cancellare - la Milano da bere, i congressi del Psi a Bari - perdura tra i rivoli di una diaspora dove c' è qualcuno che fa il pesce in barile, si arrende ai carnefici, e qualcun altro, invece, magari aspetta ma non molla. E chiama al telefono in Tunisia.

1991. bettino craxi al residence ripetta roma con luca josi

E neppure sa che tutto questo, giusto oggi, diventa un film: Hammamet di Gianni Amelio. Tolti di mezzo i socialisti, arrivano gli onesti al Governo - così si dichiarano i nuovi: onesti - solo che i craxiani si attardano nei locali notturni, sorridono ai neoparlamentari e ai ministri di fresca nomina e chiacchierano con loro col gusto di bere l' amaro calice della disfatta. E però anche metterli un po' in imbarazzo. Come la sanno lunga i socialisti, nessuno.

bettino craxi hotel raphael

1989. claudio martelli congresso nazionale ravenna con luca josi

A Milano si passa sotto casa di Ornella Vanoni col brivido di sfiorare lo sfolgorante pneuma del carisma, quel che di smagliante aleggia su Roma è nello sguardo di Gino De Dominicis, l' artista che si vede sfilare da sotto il baffo - altro che la Grande Bellezza - il brulicare del fine festa. Un posto dove ci si ferma è il Rubirosa, dalle parti di piazza Navona. Si beve la pina colada, che è il mojito al termine del craxismo e si favoleggia l' arrivo - dopo mezzanotte - di Gianni De Michelis. Si materializzano, infatti, le ragazze.

1992. bettino craxi berlino 3 con luca josi

PIETRANGELO BUTTAFUOCO

E poi - affascinanti, dalla falcata mozzafiato - ci sono le signore come Elide Melli, la moglie di Massimo Pini. E a Pini tocca dare ripetizioni di segno, significato e linguaggio ai tapini per far transitare la protesta alla proposta. Quindi ci si fa carico di quel che torna a scintillare della sulfurea stagione del dibattito culturale.

1998. bettino craxi convegno hammamet con luca josi

E dunque Pagina, la magnifica rivista di Aldo Canale con Ernesto Galli della Loggia, Pierluigi Battista, Paolo Mieli e Massimo Fini, soprattutto, il più interpellato per le incursioni eretiche adesso che c' è da trovare contenuti e procedere all' innesto tricolore sul tronco della modernità. Quello che spegne la sigaretta sulla mano neppure lo sa di averlo fatto, e sempre per sovrappiù di sicumera. Quel che oggi perdura nello sbrego di una vampa.

1991. bettino craxi congresso nazionale bologna 1 con luca josi 1997. bettino craxi carri armati hammamet con luca josi 1992. bettino craxi berlino 2 con luca josi 1998. bettino craxi hammamet spiaggia pescatori 1 con luca josi 1989. gianni de michelis congresso nazionale ravenna con luca josi 1997. bettino craxi casa hammamet 3 con luca josi 1998. bettino craxi hammamet spiaggia pescatori 2 con luca josi copia di 1991. bettino craxi, vincenzo balzamo e ugo intini all'avanti con luca josi 1991. giuliano amato piazzale delle medaglie d'oro roma con luca josi 1997. bettino craxi casa hammamet 2 con luca josi 1992. gianni de michelis berlino con luca josi 1991. bettino craxi congresso nazionale bologna 3 con luca josi 1998. spiaggia hammamet luca josi 1992. bettino craxi berlino 1 con luca josi 1990. dago a cortina con luca josi 1991. bettino craxi congresso nazionale bologna 2 con luca josi

bettino craxi bettino craxi 2