1 giu 2022 18:29

LUCIANINA HA PESTATO UNA MERDINA – NEL SUO ULTIMO MONOLOGO A “CHE TEMPO CHE FA” LUCIANA LITTIZZETTO HA CRITICATO I QUESITI DEL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PERCHE' TROPPO COMPLICATI: "PER CHI CI AVETE PRESO, PER 60 MILIONI DI GIULIANI AMATI?" - LA COMICA (PER MANCANZA DI BATTUTE) HA AGGIUNTO: "IL 12 GIUGNO PENSAVO DI ANDARE AL MARE" - E IL MITO DI SINISTRA DELLA PARTICIPAZIONE POPOLARE? - INEVITABILI LE POLEMICHE POLITICHE, CON RICHIESTA DI INTERVENTO DELL’AGCOM - VIDEO