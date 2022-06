LUIGINO KINGMAKER DI SE STESSO – DOPO L’ESTATE, DI MAIO PROVERA’ AD AGGREGARE UN PO’ DI CONSENSO ATTORNO AL SUO PARTITINO: L’IDEA E’ PARTIRE DAI SINDACI, BEPPE SALA IN TESTA (E PIZZAROTTI SUBITO DIETRO) – I BUONI RAPPORTI CON MARA CARFAGNA, IL DIALOGO CON RENZI E LE APERTURE DI DE LUCA – LA RETE DI LUIGINO: DA SCARONI A DESCALZI, DA LEONARDO A ELISABETTA BELLONI FINO AL PROSSIMO INCARICATO D'AFFARI DEGLI USA IN ITALIA, SHAWN CROWLEY…

L'obiettivo è un prossimo governo che somigli a quello attuale. Lo strumento è Insieme per il futuro […] come partito dei sindaci, o meglio come contenitore territoriale aperto […] L'appuntamento sarà dopo l'estate, e prima che entri nel vivo la preparazione della legge di bilancio, con una chiamata a raccolta - una sorta di Costituente dei territori - di tutti i soggetti aggregabili […]

Il piano di Di Maio, che comincia pian piano a delinearsi, avrà come uno dei suoi focus la coppia Pnrr-territori. […] dopo i primi abboccamenti continuano le interlocuzioni con il sindaco milanese Sala, con l'ex sindaco Pizzarotti […] con tanti amministratori locali e consiglieri comunali e regionali, con le cento città e con l'infinita provincia italiana […] Basti pensare al rapporto che s' è stabilito e viene cucito pazientemente, grazie al figlio Piero, deputato dem, amico di «Giggino» e politico capace, con il presidente regionale campano De Luca […]

Di fatto […] Sta seguendo con estremo interesse il travaglio in casa Lega e in Forza Italia. Nel primo caso, Giorgetti è il suo grande interlocutore, e amico, e potrà essere una sponda […] Quanto agli azzurri, il rapporto con la Carfagna è consolidato […] E sulla direttrice europea dovrebbe portare all'ingresso di Insieme per il futuro nel gruppo Renew Europe. […] quello dei liberali in cui già convivono (qui serenamente) Italia Viva e Azione. […]

Di Maio è anche quello che ha tessuto in questi anni relazioni che contano: da Gianni Letta a Scaroni, da Confalonieri a Descalzi, dalla Belloni (proverbiale lo scontro con Conte per lo sgangherato tentativo di Giuseppe di portarla al Colle) alla Confindustria (con la vice-presidente Barbara Beltrame) ad altri. Passando dagli Stati Uniti: dove Di Maio conosce bene il prossimo incaricato d'affari degli Usa in Italia, Shawn Crowley, mentre dato il suo ruolo ministeriale c'è un rapporto diretto con il Dipartimento di Stato e con Blinken. Il legame di stima con Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana a Washington, è - insieme a quello con l'ambasciatore in Germania, Varricchio, e con Sequi, segretario generale della Farnesina - un altro pezzo di questo puzzle. […]

