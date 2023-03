Estratto da www.repubblica.it

alessia d'alessandro luigi di maio 2

Nel fine settimana sono stati avvistati insieme a Venezia. Quanto basta per disegnare un nuovo inizio nella vita sentimentale di Luigi Di Maio, ex ministro e plenipotenziario dei Cinque Stelle [...].

La nuova fiamma [...] sarebbe Alessia D’Alessandro, donna di grande fascino, già candidata appena 28enne alle politiche del 2018 per i 5S nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. Fu sconfitta per un soffio ma ebbe 42mila voti. [...]

alessia d'alessandro 17

[...] Alessia D’Alessandro, definita nel 2018 “la più bella delle liste”, vantava un curriculum di assoluto prestigio: residente a Berlino, poliglotta, esperienze di studio alla Sciences Po di Parigi e all’università di Brema, assistente al marketing della Wirtshaftsrat, associazione imprenditoriale vicina alla Cdu.

[...] Fu lo stesso Di Maio in televisione a presentare Alessia come "una economista che lavora con la Cdu in Germania". Dal partito della Merkel arrivarono precisazioni, perfino il New York Times dedicò alla candidata un’intervista. Non bastò tanto clamore, alla fine la spuntò Marta Ferraioli, docente universitaria candidata per il centrodestra. Ma il rapporto con Di Maio continuò. [...]

