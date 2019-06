LUIGINO, A RAPPORTO! - PRANZO A BIBBONA TRA DI MAIO E GRILLO - I DUE SI SONO INCONTRATI PER COMINCIARE IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO CINQUESTELLE DOPO LA SCONFITTA ELETTORALE ALLE EUROPEE - IL REFRAIN E’: “ABBIAMO BISOGNO DEL SOSTEGNO DI TUTTI”, CHE VUOL DIRE BASTA CON LA GESTIONE CENTRALIZZATA DI DI MAIO E DEL SUO CERCHIO TRAGICO…

Da www.corriere.it

Grillo e Di Maio

Lavori in corso all’interno del Movimento 5 Stelle. Dopo la batosta elettorale alle europee e alle amministrative che hanno visto esattamente ribaltati i rapporti di forza con il compagno di governo, è il momento della riorganizzazione. In questo senso è da intendere l’incontro avvenuto sabato tra il capo politico pentastellato Luigi Di Maio e il fondatore Beppe Grillo. Avviene tutto a Bibbona: i due hanno pranzato insieme e discusso insieme sulla riorganizzazione del Movimento. «Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Il M5S tornerà più forte di prima, è l’unica speranza in questo Paese» è la posizione di Di Maio secondo fonti M5S.