1 lug 2023 10:40

LULA, LA PROSSIMA VOLTA TE PORTI UN PANINO DA CASA! – AL PRESIDENTE BRASILIANO NON È PIACIUTA LA CUCINA ITALIANA. POCHI GIORNI FA È STATO IN VISITA A ROMA E, APPENA TORNATO A BRASILIA, HA SVELENATO CONTRO LE PRELIBATEZZE CHE GLI HANNO SERVITO I CUOCHI DEL QUIRINALE: “TUTTO È MOLTO SOFISTICATO, E TALVOLTA NON CAPISCI NEPPURE DI COSA SI TRATTA”. POI SI È LAMENTATO DEL FATTO CHE NON GLI AVESSERO PREPARATO PIATTI TIPICI BRASILIANI, COME LA ZUPPA DI CODA DI BUE O LO STUFATO DI RISO E POLLO (MA DICCE GRAZIE!)