LA LUNA DI MIELE DI GIORGIA MELONI CON GLI ITALIANI STA FINENDO – AL DI LÀ DEI BAMBINI FESTANTI DI PIAZZA DEL POPOLO, L’INDICE DI FIDUCIA DELLA PREMIER E DEL SUO GOVERNO SCENDONO AL DI SOTTO DEL 40%, PERDENDO TRA I 2 E I 3 PUNTI PERCENTUALI NEL GIRO DI 15 GIORNI – LE PRIORITÀ DEGLI ITALIANI NEL SONDAGGIO DELLA GHISLERI: INFLAZIONE E SICUREZZA. I DIRITTI CIVILI NON EMERGONO TRA GLI ARGOMENTI ELENCATI IN MANIERA SPONTANEA (AVVISATE LA MULTIGENDER ELLY SCHLEIN E COMPAGNIA ARCOBALENO) - ANCHE IL PD IN CALO

Estratto dell’articolo di Alessandra Ghisleri per “La Stampa”

Qualcosa sta cambiando. Alla fine del primo trimestre di quest'anno l'attualità ha modificato l'ordine delle priorità degli italiani. Sollecitati a fornire più di una risposta per indicare liberamente quale sia oggi la vera emergenza dell'Italia, 1 cittadino su 2 (48,6%) ha puntato il dito su inflazione e aumento dei prezzi e 1 su 4 (24,8%) sulle tasse che strozzano le aziende e le famiglie italiane.

In queste risposte non troviamo la vera novità, del resto i dati Inps e Istat 2021 hanno indicato che l'80,2% ha un Isee inferiore ai 20.000 euro e il 57,5% inferiore ai 10.000 tra i 10,1 milioni di famiglie che lo compilano. […] In questo scenario il cambiamento nella classifica delle priorità lo si trova alla seconda posizione occupata a gran voce dagli sbarchi degli immigrati e dalla gestione dell'immigrazione nel suo complesso (26,2%).

[…] La salute e tutti i temi legati alla tutela delle persona sono sempre in pole position (21,7%) e anche la guerra senza una via di uscita (20,6%) rimane alta nel ranking. A seguire gli intervistati denunciano l'evasione fiscale (16,5%), la mancanza di una visione per le nuove generazioni (15.8%), la crisi delle aziende che delocalizzano chiudendo le fabbriche e i loro uffici sul nostro territorio lasciando «a casa» molti lavoratori (15%) e la gestione del Pnrr che, con il suo 13,7% sta scalando la graduatoria.

[…] Tra gli argomenti elencati in maniera spontanea dai nostri intervistati non è emersa alcuna voce che richiami i diritti civili, tuttavia intervistati in maniera diretta su alcuni di questi argomenti i cittadini si sono schierati in maggioranza tra i favorevoli all'adozione per le coppie omosessuali (48,4% favorevoli, 43,0% contrari) e tra i contrari per la pratica dell'utero in affitto (28,1% favorevoli e 57,7% contrari).

[…] In tutto questo, come un mese fa, il 39% legge ancora una maggioranza di governo unita e coesa nell'affrontare il futuro nonostante le polemiche e i confronti serrati al suo interno. Tuttavia un cittadino su due (48,8%) a oggi vede delle forti tensioni e malumori all'interno dell'esecutivo anche dentro la compagine di governo come tra le file di Forza Italia (36,2%).

[…] L'indice di fiducia della premier e del suo governo scendono al di sotto del 40,0% rispettivamente al 37,9% e al 35,5%, perdendo tra i 2 e i 3 punti percentuali nell'arco di 15 giorni. Anche Fratelli d'Italia nello stesso periodo, rimanendo sempre il primo partito dopo quello dell'astensione e degli indecisi (35%), smarrisce mezzo punto percentuale.

Non va meglio per la nuova leader del Partito Democratico Elly Schlein. «L'antagonista» ufficiale dopo il successo delle primarie, ed essendo passata dal 21,6% del 21 febbraio al 28,4% del 28 febbraio, oggi si attesta al 26,2% perdendo il 2,2%. Il suo partito invece conferma il suo trend positivo con il 20,5% dei consensi.

Mentre sul piano politico il quadro sembra immobile, segnalando solo variazioni di piccole frazioni di decimale, per le leadership le variazioni in negativo sono molto più significative. Le due donne che rappresentano oggi l'epicentro della politica italiana si trovano nella nuova posizione di dover rendere conto ai loro elettori delle loro affermazioni e dei loro atti politici trascorso il periodo idilliaco delle loro parole in luna di miele. […]

