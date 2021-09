È LUNGA LA LISTA DELLE VITTIME DI MORISI CHE ORA GONGOLANO - UNO DEGLI ULTIMI BERSAGLI DELLA "BESTIA" SALVINIANA È STATA MARIA GABRIELLA BRANCA DELL'ANPI E CANDIDATA DI SINISTRA ITALIANA A SAVONA: "SONO FINITA SULLE PAGINE SOCIAL DELLA LEGA PERCHÉ AVEVO CRITICATO UN COMIZIO DI SALVINI. HO BECCATO INSULTI: ZECCA ROSSA, TROIA COMUNISTA, INSOMMA IL REPERTORIO AL COMPLETO. ADESSO C'È STATO UN VERO CONTRAPPASSO DANTESCO. CREDO CHE QUESTO MODO DI FARE POLITICA ABBIA FATTO MOLTO MALE ALL'ITALIA"

Alb. Mat. per "La Stampa"

L'ultima vittima della Bestia si chiama Maria Gabriella Branca, fa la penalista, è presidente dell'Anpi di Quiliano e candidata al Consiglio comunale di Savona per Sinistra italiana. Il 16 settembre è finita sulla pagina Facebook di Matteo Salvini.

C'erano la sua foto e la frase di un comunicato con il quale Branca contestava la scelta di piazza Pertini per il comizio savonese di Salvini del giorno seguente. Libera piazza in libero Stato.

«Per carità. Io non criticavo il comizio, ma che Salvini lo facesse proprio in piazza Pertini. Con tutto quel che ha sempre detto della Resistenza e della Liberazione...».

Quando ha scoperto di essere finita sul profilo di Salvini?

«Quando un amico di Genova mi ha mandato un messaggio girandomi la schermata».

E poi?

«E poi ho cominciato a leggere i commenti sotto la mia foto. Per lo più, insulti: zecca rossa, tr... comunista, insomma il repertorio al completo. Ad alcuni ho anche provato a rispondere, ad altri ho minacciato querele facendo presente che, a parte tutto, faccio l'avvocata. Qualcuno ha cancellato le ingiurie, ma in generale è stato tutto inutile. Non è gente che cerca il confronto ma solo di sfogare il suo livore».

Solo su Facebook o anche su altri social?

«Su Instagram di sicuro sì. Su Twitter non lo so perché confesso di aver dimenticato la password per accedere. Non sono molto social».

Insomma, il classico shitstorm. Quanto è durato?

«Due o tre giorni. Sono anche andati sul mio profilo a riempirlo di insulti. Uno mi ha scritto che Pertini si sarebbe rivoltato nella tomba per il mio comunicato. Beh, non credo proprio».

Soltanto contumelie?

«No, non tutte. Ho ricevuto anche dei messaggi di solidarietà, per esempio da parte dell'Anpi».

Tutto è rimasto nella sfera virtuale o ha avuto anche delle conseguenze nella vita reale?

«Per fortuna, no. È stata solo un'aggressione sui social. Però violentissima».

Si sentiva più offesa, preoccupata o avvilita?

«Preoccupato era soprattutto mio marito. Ti taglieranno le gomme della macchina, diceva».

E lei?

«Io ero offesa, certo. Ma anche avvilita per questo modo di concepire la politica che è agli antipodi dell'idea che ne ho io. Se scende a questi livelli, è una ben misera politica».

Morisi adesso è nei guai.

«Sono avvocata, so che è indagato ma penso anche che si debba aspettare il processo. Certo, mi sembra che una specie di confessione l'abbia fatta, anche se lui la chiama debolezza».

È finito nel tritacarne, dopo averlo tante volte maneggiato.

«Sì, è un vero contrappasso dantesco. Ma al di là della sua vicenda, e della mia, credo che questo modo di fare politica abbia fatto molto male all'Italia».

