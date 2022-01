31 gen 2022 10:06

I LUNGHI COLTELLI GRILLINI - IL "FATTO" ARRUOLA ANCHE DI BATTISTA PER MOLLARE UNA RANDELLATA A DI MAIO: "CREDO CHE A LUIGI INTERESSI PIÙ SALVAGUARDARE IL SUO POTERE PERSONALE CHE LA SALUTE DEL MOVIMENTO. O SI ARRIVA A UNA RESA DI CONTI, O FARANNO PRIMA A CAMBIARE IL NOME DEL M5S IN UDEUR. I 5STELLE CHE MI CHIAMANO SONO PREOCCUPATI. MA CIÒ CHE STA ACCADENDO IO LO AVEVO GIÀ PREVISTO DUE ANNI FA - CONTE? AVREBBE DOVUTO FAR VOTARE LA BELLONI IN AULA, A QUALUNQUE COSTO"





di battista di maio (ANSA) - Lo scontro tra Conte e Di Maio? "Credo che a Luigi interessi più salvaguardare il suo potere personale che la salute del Movimento", dice intervistato da 'Il Fatto Quotidiano' Alessandro Di Battista, per il quale "o si arriva a una resa di conti, o faranno prima a cambiare il nome del M5S in Udeur. I 5Stelle che mi chiamano sono preoccupati. Ma ciò che sta accadendo io lo avevo già previsto due anni fa". "Conte - afferma l'ex deputato - è l'ultimo arrivato nel M5S, per così dire. Se il capo politico fosse stato Di Maio, Draghi sarebbe stato il presidente della Repubblica. E io, che non avrei votato Mattarella, proprio come hanno fatto gli ex del M5S, reputavo Draghi al Colle lo scenario peggiore". A suo avviso, però, anche Conte si è mosso male nella partita per il Quirinale: "Avrebbe dovuto far votare la Belloni in Aula, a qualunque costo", "se c'era davvero l'accordo tra Pd e M5S su quel nome, non vedo il problema". ALESSANDRO DI BATTISTA E LUIGI DI MAIO E aggiunge: "Io avrei preferito altre soluzioni. Ma certamente Belloni avrebbe rappresentato un segnale di discontinuità in un Paese gattopardesco". Un suo rientro? "Adesso - risponde - la sola cosa che mi interessa è supportare i referendum popolari. E proseguire nella de-santificazione del messia Mario Draghi". DI BATTISTA DI MAIO