IL M5S SBARRA LA STRADA A DRAGHI - IL CAPOGRUPPO DAVIDE CRIPPA: "SE DRAGHI VA AL COLLE, UN NUOVO GOVERNO DOVRÀ PASSARE DAL VOTO DELLA BASE. UNA COMPLICAZIONE ULTERIORE" - CONTE FA ECO: "NON SI PUÒ FINGERE DI NON SAPERE CHE L'ELEMENTO DI MASSIMO EQUILIBRIO È IL PREMIER. COSÌ INFATTI È STATO COSTRUITO QUESTO ESECUTIVO. UN EVENTUALE CAMBIO DEL PREMIER NON È DETTO CHE CI GARANTISCE STABILITÀ E CONTINUITÀ…"

DAVIDE CRIPPA GIUSEPPE CONTE

Conte, preservare Draghi da chi gli tira giacchetta

(ANSA) - "In questo momento bisogna preservare l'azione di Governo, vengono prima i cittadini. Dobbiamo preservare Draghi da chi lo tira per la giacchetta e sostenerlo nei compiti gravosi a cui si è impegnato a dare risposta". Lo ha detto, a quanto si apprende, il Presidente M5s Giuseppe Conte in assemblea con i grandi elettori 5s.

Conte,se cambia premier rischio modifica delegazioni governo

giuseppe conte mario draghi

(ANSA) - "Sulla continuità di governo hanno ragione Crippa e Castellone, non si può fingere di non sapere che se in questo momento l'obiettivo di preservare l'azione di governo l'elemento di massimo equilibrio è il premier. Così infatti è stato costruito questo esecutivo. Un eventuale cambio del premier non è detto che ci garantisce stabilità e continuità. Ci sarebbe sicuramente uno stop, alcune forze politiche potrebbero voler modificare il peso delle delegazioni al governo, in una cornice di maggioranza ampia e variegata. Tutto questo dobbiamo dircelo, hai fatto bene Davide a dirlo". Così il Presidente M5s Giuseppe Conte in assemblea.

davide crippa

Crippa, se Draghi a Colle, voto M5s su nuovo governo

(ANSA) - "Una volta che venisse individuato il presidente della Repubblica, che potrebbe coincidere con il presidente del consiglio, un nuovo governo dovrà passare dal voto della base. Una complicazione ulteriore. Noi abbiamo questa procedura, dipendiamo da voto in rete". Lo ha sottolineato in assemblea M5s il capogruppo M5s Davide Crippa.

mario draghi giuseppe conteu