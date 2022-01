24 gen 2022 21:26

MA E' L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA O IL VOTO PER IL TELEGATTO? - FUMATA NERA ALLA PRIMA VOTAZIONE: IN UN MARE DI SCHEDE BIANCHE, VOTI ANCHE PER VESPA, ALBERTO ANGELA, AMADEUS, ALFONSO SIGNORINI E CRUCIANI – PREFERENZE ANCHE PER LA BELLONI, BOSSI, MADDALENA E MATTARELLA… - CHI E' IL "PATATINO" CHE STA SUBISSANDO DI TELEFONATE IL GOVERNATORE FONTANA? - IL PIZZINO DI ZAIA A SALVINI: "MEGLIO INTESTARSI DRAGHI CHE SUBIRLO"