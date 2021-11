DOVE NON CI SONO RIUSCITI ANNI DI BATTAGLIE SUI DIRITTI CIVILI CE L'HA FATTA UNA COLONSCOPIA - KAMALA HARRIS DIVENTERÀ UFFICIALMENTE LA PRIMA DONNA (NERA) PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI: SOLO PER QUALCHE ORA, GIUSTO IL TEMPO PER FAR SVOLGERE A BIDEN UN ESAME DI ROUTINE (C'ENTRANO I PROBLEMI DI AEROFAGIA?) - QUANDO "SLEEPY JOE" SARÀ SOTTO ANESTESIA, TOCCHERÀ ALLA SUA VICE TENERE IL CONTROLLO DELL'ESERCITO E DEI CODICI NUCLEARI…