MA ALLORA LADY SALVINI HA ANCHE UNA VOCE! - FRANCESCA VERDINI PARLA PER LA PRIMA VOLTA, A "OGGI", E MANDA QUALCHE SILURO AL SUO MATTEO: "SONO FAVOREVOLE ALL’EUTANASIA. SIAMO ENTRAMBI SENSIBILI AI DIRITTI, COME QUELLI LGBTQ+, SOLO CHE IO NON ESSENDO LEADER DI UN PARTITO CONSERVATORE NON DEVO FAR COMPROMESSI QUANDO PRENDO POSIZIONE" - SUL PADRE DENIS: "SE CRESCI IN MEZZO A GENTE CHE TI DICE LE PEGGIORI CATTIVERIE SUL TUO PAPÀ, A 14 ANNI PIANGI, A 30 NON TI LASCI FERIRE PIÙ"

Da "Oggi"

COPERTINA OGGI 3-10 MARZO 2022

«Se cresci in mezzo a gente che ti dice le peggiori cattiverie su tuo padre, a 14 anni piangi, a 30 non ti lasci ferire più. Il clima attorno alla mia famiglia mi ha spronata, da adolescente, a impegnarmi per costruire una mia identità indipendente dal resto».

Francesca Verdini, figlia di Denis e da tre anni compagna di Matteo Salvini, rompe il silenzio e si racconta in un’intervista esclusiva al settimanale OGGI. «In questi anni ho letto ritratti variopinti su di me. Tutti hanno pensato di conoscermi solo perché conoscevano mio padre e l’uomo che avevo accanto. Io, invece, riesco a definirmi solo tramite il mio lavoro», dice.

Verdini è produttrice cinematografica, in società con un amico d’infanzia, e sta portando avanti un progetto per rendere il cinema “green”. «Si chiama Ecoset, un protocollo in fase di certificazione per rendere ecosostenibili le produzioni cinematografiche», dice.

francesca verdini e matteo salvini 9

Poi parla del rapporto con Salvini («Andiamo d’accordo, sono felice»), della loro convivenza, «iniziata molto presto», delle cose su cui sono in disaccordo: «Sono da sempre favorevole all’eutanasia: credo la vita sia nostra e che decidere di non essere condannati a soffrire per sempre sia un diritto. È compito dello Stato riconoscerlo e far sì che sia di tutti».

francesca verdini e matteo salvini 8

E di quelle su cui concordano: «Siamo entrambi sensibili ai diritti, come quelli Lgbtq+, solo che io non essendo leader di un partito conservatore non devo far compromessi quando prendo posizione». L’intervista completa su OGGI, in edicola da giovedì 3 marzo.

denis e francesca verdini francesca verdini e matteo salvini 6 francesca verdini e matteo salvini 5 francesca verdini 1 francesca verdini 2 francesca verdini 3 francesca verdini 4 francesca verdini e matteo salvini 1 francesca verdini e matteo salvini 2 francesca verdini e matteo salvini 3 francesca verdini e matteo salvini 4 francesca verdini e matteo salvini 7 matteo salvini e francesca verdini 8 matteo salvini e francesca verdini 6 matteo salvini e francesca verdini 4 matteo salvini e francesca verdini 5 matteo salvini e francesca verdini 24 matteo salvini e francesca verdini 23 matteo salvini e francesca verdini 22 matteo salvini e francesca verdini 11 MATTEO SALVINI FRANCESCA VERDINI IL TEMPO DELLE PERE - FRANCESCA VERDINI MATTEO SALVINI MEME festa a sorpresa per francesca verdini - il karaoke con salvini 2 festa a sorpresa per francesca verdini - il karaoke con salvini 1 festa a sorpresa per francesca verdini - il karaoke con salvini francesca verdini foto di bacco (1) matteo salvini con francesca verdini a capodanno 3 matteo salvini e francesca verdini in spiaggia a sabaudia 9 matteo salvini e francesca verdini 7