MA ALLORA L’UMBRIA NON VI HA INSEGNATO NIENTE! – IL PD VUOLE A TUTTI I COSTI CONVINCERE I GRILLINI A CORRERE INSIEME IN EMILIA: IN CAMBIO DEL SOSTEGNO PENTASTELLATO A BONACCINI, I DEM APPOGGEREBBERO FRANCESCO AIELLO IN CALABRIA – CHE NE PENSANO I MILITANTI LOCALI, E SOPRATTUTTO I POCHI ELETTORI RIMASTI DEL MOVIMENTO 5 STELLE IN EMILIA (SE ARRIVANO AL 5% È UN MIRACOLO)?

Mario Ajello per “il Messaggero”

Al Nazareno l' incubo Emilia Romagna sta diventando sempre più forte. E l' idea di una sconfitta, che farebbe precipitare tutto, a causa dei «voti dispersi» M5S («Se arrivano al 5 per cento è un miracolo ma che per noi produce una catastrofe», questo il mood in casa Pd), sta scatenando la ricerca di una soluzione d' accordo con i pentastellati. E la proposta che, attraverso molti degli uomini a lui più vicini, sta arrivando dal fronte zingarettiano a Di Maio è quella di uno scambio profittevole per tutti, di un accordone che eviti il peggio per gli uni e per gli altri.

Lo schema, sulla dorsale Emilia-Calabria e su quella Pd-M5S, eccolo qua: i dem, che non hanno ancora individuato un candidato governatore per la Calabria e sono ai minimi termini laggiù dopo la cattiva performance di governo regionale, potrebbero appoggiare il professor Francesco Aiello, docente di politica economica all' università di Arcavacata, figura trasversalmente potabile e candidato ufficiale M5S come successore del presidente uscente, Oliverio.

Questo eventuale sostegno dem al grillino calabrese toglierebbe il partito di Zingaretti dall' estrema difficoltà d' indicare un nome proprio per la presidenza, dopo i rifiuti degli imprenditori Callipo e Rubbettino e l' indisponibilità del Pd ad accettare l' autocandidatura civica di Maurizio Talarico, quello delle cravatte che piacciono tanto al premier Conte di cui Talarico è buon conoscente. Quindi? In cambio del sostegno a Aiello - questa la richiesta che starebbe partendo dal Pd e che Di Maio e i suoi cominciano a valutare e suoi sono più propensi ad accettarla di quanto lo sia il leader politico M5S - i grillini potrebbero in Emilia Romagna rinunciare a presentare un candidato governatore, schierando le proprie liste in favore di Stefano Bonaccini.

Che non chiede altro: «Siamo in sintonia su molti temi, dai diritti sociali e civili a quelli della salute e dell' ecologia». E già pensa ad assessorati che potrebbero essere destinati ai 5 stelle in caso di vittoria: quello dell' Ambiente anzitutto. Ci sarà lo scambio?

LA VIA CRUCIS

Di sicuro Vincenzo Spadafora, ma anche Fico e l' ala di Fico, stanno premendo su Di Maio perché un accordo con il Pd si trovi per l' Emilia. E allargare il discorso alla Calabria, si ragiona al Nazareno, sarebbe la trovata perfetta. Ma le difficoltà delle operazioni sono tante. E una soprattutto: suo territori, né M5S Emilia né M5S Calabria vogliono apparentarsi con il Pd. E Di Maio, che pure è circondato a Roma dagli accordisti, non può disgustare le truppe locali.

Che già avevano scatenato l' inferno, prima di vincere su Rousseau sconfessando i vertici, quando si era profilata l' ipotesi di non presentarsi al voto. «Vogliamo un candidato nostro e un candidato vero», dicono gli attivisti emiliani. Ma - giurano nei piani alti M5S - quando il candidato si troverà su Rousseau chissà quante gelosie e scontri locali si scateneranno: perché a livello territoriale il movimento grillino non è meno spaccato che a livello centrale.

A Beppe Grillo, l' accordone calabro-emiliano andrebbe benissimo. Ma perfino il fondatore e garante è in difficoltà: non è piaciuta agli attivisti emiliani la sua uscita secondo cui bisogna votare M5S in quella regione «per beneficenza».

Ossia solo per fare un favore a quei poveretti dei grillini locali, che comunque si dovranno accontentare di poco perché elettoralmente non hanno quasi niente. Non conviene perciò unire le forze con i dem e giocare insieme perché divisi si perde? L' invito del partito zingarettiano non farebbe una piega.

«Ma da noi purtroppo - ragiona uno dei big stellati - ogni cosa razionale è destinata a finire male».

Ora come al solito la palla è nelle mani di Di Maio. Lui è attestato al momento su questa posizione: «Intese non con partiti ma con forze civiche». Ma la situazione è in grande movimento: avrà il leader stellato coraggio, grazie all' appoggio anzitutto di Grillo, di arrivare allo scambio calabro-emiliano o a qualche altra forma di patto?

