MA ALLORA SALVINI RACCONTA FREGNACCE? DOPO AVER NEGATO DI AVERLO INCONTRATO, "IL CAPITONE" PARLA DEL PRANZO DA CASSESE: "IL PASSATO DI VERDURE MI E’ PIACIUTO MOLTO, UN CONFRONTO INTERESSANTE E PIACEVOLE – POI RACCONTA LA SUA VITA DA POSITIVO: "SONO ASINTOMATICO TOTALE, L’UNICO PROBLEMA E’ NON PRENDERE 5 CHILI DI PESO, IN CASA NON FACCIO SPORT MA GUARDO LE OLIMPIADI INVERNALI. E HO POTATO LE PIANTE..." – E SUI 70 ANNI DI VASCO…

Da "Un Giorno da Pecora - Radio1"

MEME DI SALVINI SOTTO CASA DI CASSESE

Il Quirinale? "Io ho lavorato per portare una donna ma altri hanno votato diversamente. Al di là del centrodestra, tutto il Parlamento abbia detto di no a quattro o cinque candidature femminili per la presidenza dell Repubblica: questo sicuramente mi è spiaciuto”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il leader della Lega Matteo Salvini.

Dai retroscena è emerso che nei giorni dell'elezione per il Colle lei sarebbe stato a casa di Sabino Cassese, dove avrebbe mangiato un passato di verdure. “Il passato mi è piaciuto molto, è stato un pranzo gradevole, con un confronto interessante e piacevole, spero che non venga accusato di esser un salviniano solo per avermi incontrato”. Cosa vi siete detti? "Quello che ci siamo detti resta tra noi, a differenza di altri queste cose le tengo per me". Lei avrebbe votato Casini? "No".

salvini 77

Il Covid? “Sono al quarto giorno di quarantena, sto bene, mai avuto febbre, raffreddore o tosse, sono asintomatico totale. Cerco di organizzarmi la giornata lavorativa come sempre. In compenso stare a casa mi permette di vedere qualcosa delle olimpiadi invernali, come la medaglia di Arianna Fontana, e poi mi sono rivisto una dozzina di volte il gol di Giroud al derby”.

sabino cassese a l'aria che tira

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il leader della Lega Matteo Salvini. Aveva già fatto la terza dose? “Dovevo farla a febbraio, ora evidentemente non la faccio”.

Come sta passando questo periodo di quarantena? “Ho la fortuna di non avere nessun sintomo quindi non sto prendendo nulla, e quindi l'unico problema che ho in quarantena - ha scherzato Salvini a Rai Radio1 – è non prendere 5kg in 10 giorni”.

salvini in quarantena e la vitamina d

Sta mangiando molto? “In casa puoi cercare di mangiare sano, ma se poi ti mandano pane, salame, salsiccia, vino e formaggio, come fanno i miei amici...devi cercare di controllarti”. Visto che sta bene, ne puoi approfittare per fare un po' di ginnastica in casa.

“No, io sono l'antitesi dello sforzo fisico, a differenza della mia compagna che fa yoga e sport. In compenso - ha concluso Salvini a Un Giorno da Pecora - io ho potato le piante e ho riordinato casa”.

Oggi è il compleanno di Vasco Rossi? “Grandissimo, è un grande, non avrei mai detto che Vasco potesse avere 70 anni.

Le mie canzoni preferite? Io sono più da 'Albachiara' o 'Sally' che da 'Fegato spappolato', mi piace più il Vasco.

ARTICOLI CORRELATI

salvini 19 salvini in quarantena prepara la pizza salvini in quarantena mangia la nutella

MATTEO SALVINI

sabino cassese a l'aria che tira.