MA BEPPE, CHE CI COMBINI? - S'INCEPPA LA MACCHINA SOCIAL DI SALA: MENTRE PUBBLICA IL TERRIFICANTE VIDEO DI NATALE CON GEPPI, GIOVANNI E GIACOMO (ALDO SI È RIFIUTATO?), A ''REPUBBLICA'' MANDA UNA LETTERA STRAZIANTE SUL FATTO CHE LUI DA DIVORZIATO (TRE VOLTE...) NON PUÒ FARE LA COMUNIONE - DA UNA PARTE LE CADUTE FINTE SULLA PISTA DI CURLING, DALL'ALTRA GLI SCATTI FINTO-RUBATI IN CHIESA. SONO QUESTI TRUCCHI DA BULIMIA COMUNICATIVA LA VIA PIU' BREVE PER DIVENTARE IL LEADER DELLA SINISTRA? (AUGURI)

1. LA MACCHINA SOCIAL DI BEPPE SALA S'INCEPPA: L'INGUARDABILE VIDEO DI NATALE E L'IMMAGINE STRAZIANTE DEL DIVORZIATO CHE NON PUÒ FARE LA COMUNIONE

Dagonota - Che Beppe Sala sogni di diventare il prossimo leader della sinistra è noto a tutti. Il fatto che sia un ex manager milionario non lo impensierisce: è così amato dalla bolla meneghina di Instagram da essere convinto che pure il resto del Paese cadrà ai piedi dei suoi calzini arcobaleno, come certe bimbe immigrate con cui si fa immortalare sulle copertine di Style del Corriere, che d'altronde è la rivista più letta in provincia di Caltanissetta.

Purtroppo però, forse per i postumi di una sbornia al party di Natale, i massaggiatori che frollano senza sosta la sua immagine social oggi si devono essere confusi. Su Instagram facevano partire il terrificante video sul curling girato con Geppi Cucciari, Giovanni e Giacomo (Aldo deve essersi rifiutato), un filmato che non riesce a far ridere neanche in virtù della sua oggettiva bruttezza.

Il tutto mentre su ''Repubblica'' veniva pubblicata una straziante lettera a tutta pagina del pio Beppe, che dal basso dei suoi tre-matrimoni-tre (ora è fidanzato con l'ereditiera Chiara Bazoli) ci spiega con sapienza catechetica lo strazio di andare a messa da divorziato che non può prendere la comunione.

Come conciliare questa tragedia umana con la gioia che ci aveva appena regalato lo sketch olimpico? Come armonizzare il sindaco di Milano nerdy but cool che finge di cadere sulla pista tipo Benny Hill e il cattolico Beppe che si porta le mani al volto mentre prega sull'inginocchiatoio? Aiutateci, siamo disperati.

2. SALA: "LA FEDE MI GUIDA MA DA DIVORZIATO SOFFRO SENZA LA COMUNIONE"

Lettera di Beppe Sala a ''la Repubblica''

Caro direttore, sono un uomo fortunato perché la fede è per me qualcosa di irrinunciabile.

È un dono fondamentale che apprezzo ancor di più adesso, dopo i sessant' anni, con tanta vita alle spalle. Ho avuto momenti di stanchezza, ho vissuto dubbi e contraddizioni ma non ho mai smesso di ricercare il Signore.

Tra tante vicende della vita sento di non potere fare a meno del confronto con il Mistero e, in definitiva, con me stesso.

Ed è proprio da questa esperienza che conosco i miei limiti. Non mi sono mai sentito così profondo da potermi nutrire solo di fede, di farmi "bastare" l' intima relazione con Dio. Penso spesso che la mia fede non reggerebbe senza la pratica, senza la possibilità di entrare in un luogo di culto, senza la Messa della domenica. Ho bisogno della Messa, di sentire la voce, più o meno ispirata, di un pastore e di misurarmi con Gesù e con il suo Vangelo. Pur nella consapevolezza dell' ineluttabilità del confronto che nasce in me e ritorna in me.

La Messa della domenica è un momento di pace e di verità. Mi fa star bene, mi aiuta a sentire la mia umanità, i miei dolori, la mia essenza. La gratitudine e la precarietà. Sono solo a disagio rispetto al momento della comunione, essendo divorziato e in uno stato che non mi consente di accostarmi al Sacramento. Amo stare insieme agli altri, condividere quel senso di solitudine e, allo stesso tempo, di comunione che la Messa ti dà.

La liturgia ci insegna l' umiltà di essere come (e peggio) degli altri, di condividere la speranza, di far ammenda delle nostre miserie.

Si deve essere popolo anche fuori dalle porte della Chiesa.

Tra tante urla, la ricerca della verità e della giustizia è l' impegno che dà senso alla mia fede, quella fede che mi dà l' energia giorno per giorno per rendere concreto il mio cammino sulla via dell' equità, del rispetto e dell' accoglienza soprattutto verso i più deboli e i più abbandonati. Altrimenti la parola di Dio rischia di rimanere scritta solo nei libri e non nei nostri cuori.

Per tutto ciò amo parlare di religione, ma ne aborro l' ostentazione. Sorrido pensando che ne sto scrivendo, ma è come se stessi parlando a me stesso.

