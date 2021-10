MA CHE E' HOLLYWOOD? – ALLA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO “OPEN ARMS” CONTRO MATTEO SALVINI, ACCUSATO DI SEQUESTRO DI PERSONA E RIFIUTO D’ATTI D’UFFICIO, È STATO AMMESSO TRA I TEST ANCHE RICHARD GERE CHE, TRA UN COCKTAIL E UN MEGA YACHT, FECE LA SUA COMPARSATA SULLA NAVE MIGRANTI – NELL’ELENCO DEI TESTIMONI ANCHE CONTE, DI MAIO, TONINELLI, ELISABETTA TRENTA E…

Cesare Zapperi per "www.corriere.it"

SALVINI MIGRANTI

Matteo Salvini è a Palermo per la prima udienza del processo Open Arms, accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per il caso della nave che nell’agosto del 2019 rimase per quasi tre settimane in mare in attesa di un porto di sbarco. Il Tribunale ha deciso i teste da ammettere al dibattimento e ha accolto tutte le richieste. L’elenco dei testimoni citati sia dall’accusa che dalla difesa è lunghissimo.

richard gere sulla open arms 9

A partire da molti esponenti del governo Conte II, in carica al momento dei fatti. Tra questi, naturalmente l’allora premier Giuseppe Conte e poi Luigi Di Maio, Danilo Toninelli, Elisabetta Trenta. Ma il nome più curioso è quello di un personaggio che non ha nulla a che fare con la politica, l’attore americano Richard Gere, che è stato chiamato in causa perché salì sulla Open Arms in missione umanitaria.

matteo salvini con i migranti

Fra le parti civili, complessivamente 21, compaiono i comuni di Barcellona e di Palermo, Emergency, la stessa ong Open Arms e diversi migranti che secondo l’accusa furono sequestrati a bordo dell’imbarcazione dall’allora ministro dell’Interno. La procura ha chiesto il suo interrogatorio. Da dentro l’aula del Tribunale Salvini ha mandato un messaggio via social: «Qui Aula di Giustizia del carcere di Palermo. Il processo voluto dalla sinistra e dai tifosi dell’immigrazione clandestina comincia: quanto costerà ai cittadini italiani?»

CONTE DI MAIO

Secondo la Lega il gup di Catania, dove si è svolto un processo analogo che ha mandato assolto Salvini, avrebbe già smontato tutte le accuse. «Open Arms, ha scritto il giudice, `rimaneva per giorni tra le acque libiche e quelle maltesi, soccorrendo in tre diverse occasioni circa 130 persone, trasportandole, come detto, a Lampedusa, e dopo aver rifiutato lo sbarco di 39 migranti nell’isola di Malta, e dopo aver rifiutato due diversi Places of safety indicati dal governo spagnolo, prima in Algeria e poi nelle isole Baleari.

richard gere in barca all'isola del giglio 2

In particolare, poi, i naufraghi sbarcarono, come detto, a seguito dell’emissione in via di urgenza del decreto di sequestro preventivo adottato dal procuratore della Repubblica di Agrigento´», si legge nel testo diffuso dalla Lega.

