13 dic 2021 08:36

MA CHE HA FATTO DI MALE LA MATONE PER MERITARSI QUESTO? PRIMA IL CENTRODESTRA L’HA CANDIDATA COME PRO-SINDACO ACCANTO ALL’IMPRESENTABILE MICHETTI, ORA MELONI, SALVINI E TAJANI L’HANNO SCELTA PER LE SUPPLETIVE AL SEGGIO DI ROMA 1, TRADIZIONALMENTE IN MANO AL PD, LASCIATO VACANTE DA ROBERTO GUALTIERI - LA MATONE SFIDERÀ CECILIA D’ELIA, CANDIDATA DEI DEM, E LA MINISTRA ELENA BONETTI DI “ITALIA VIVA”