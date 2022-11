“IN ITALIA C'È CHI SE NE FREGA DELLE MINACCE DI BRUXELLES” – LA MELONI NEL 2015 TUONAVA CONTRO “L’EUROPA DELLE BUROCRAZIE E DELLE TECNOCRAZIE” E A ROMA SI ATTOVAGLIAVA ALL'HARRY'S BAR DI VIA VENETO CON MARINE LE PEN (SENZA DOVER USARE L'INTERPRETE COME SALVINI "PERCHÉ LEI IL FRANCESE LO SA"). UNA SERATONA FINITA A CANTARE A SQUARCIAGOLA EDITH PIAF – POI NEL 2022 LA MELONI VOLTO’ LE SPALLE A MARINE: “IN FRANCIA NON CI SONO AL BALLOTTAGGIO PER LE PRESIDENZIALI CANDIDATI CHE RAPPRESENTANO IL MIO PARTITO” – IL LIBRO