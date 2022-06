MA CHE J’HA FATTO PUTIN AGLI INGLESI? – IL GOVERNO BRITANNICO OGGI SI È SVEGLIATO CON LA VOGLIA DI SPERNACCHIARE “MAD VLAD”. HA COMINCIATO BORIS JOHNSON, CHE HA DEFINITO PUTIN UN “PERFETTO ESEMPIO DI MASCOLINITÀ TOSSICA”, AGGIUNGENDO “SE FOSSE STATO UNA DONNA, NON AVREBBE ATTACCATO” – POI È ARRIVATO IL MINISTRO DELLA DIFESA, BEN WALLACE, A SPARARE ALZO ZERO: “PUTIN È UN PAZZO ED È AFFLITTO DALLA SINDROME DEI BASSI. HA INVASO L’UCRAINA PER SBANDIERARE UN’IMMAGINE DA MACHO…”

1 - JOHNSON, SE PUTIN DONNA NON AVREBBE ATTACCATO UCRAINA

(ANSA) - Se il presidente russo Vladimir Putin fosse stato donna non avrebbe attaccato l'Ucraina. Ne è convinto il primo ministro britannico Boris Johnson che, in un'intervista alla Tv tedesca Zdf citata dalla Press Association, ha descritto la guerra in Ucraina come un "perfetto esempio di mascolinità tossica".

Johnson ha inoltre sottolineato che, anche se i leader del G7 vogliono "disperatamente" la fine della guerra in Ucraina, al momento "non vi è un accordo" che lo renda possibile. Quindi, parlando dopo il summit in Germania, il leader Tory ha affermato: "Se Putin fosse stato una donna, cosa che ovviamente non è, ma se lo fosse, non credo davvero che si sarebbe imbarcato in una folle guerra machista di invasiobnne e violenza come ha fatto". Quindi ha sottolineto che "cìè bisogno di più donne in posizioni dim potere".

2 - MINISTRO GB CONTRO PUTIN, 'È PAZZO E HA SINDROME DEI BASSI'

(ANSA) - Linea dura contro Vladimir Putin dal Regno Unito anche sul fronte della guerra di parole. Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ex militare di carriera, ha infatti rilanciato oggi l'accusa di machismo evocata poche ore prima dal premier Boris Johnson verso il presidente russo ed è andato anzi oltre: bollando in un'intervista a Lbc radio il leader del Cremlino come un pazzo e una persona afflitta da una qualche "sindrome" da uomo di piccola statura che avrebbe deciso di attaccare l'Ucraina anche per mostrarsi "macho".

"Io penso certamente che la visione che il presidente Putin ha di se stesso sia condizionata da una sindrome da uomo basso" deciso a sbandierare "un'immagine da macho", ha detto Wallace, la cui statura si aggira attorno al metro e 75.

Il ministro ha poi notato come sia raro pensare a una sindrome analoga per una donna, anche se non ha poi mancato di prendere di mira pure Maria Zakharova, polemica portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, bollandola come "una commediante che ogni settimana minaccia un attacco nucleare contro questo o quell'altro". "Lei - ha quindi concluso in tono derisorio - è certamente una donna, eppure è pazza esattamente come lui".

3 - TRUSS, C'È CHI CREDE IN NEGOZIATI CON MOSCA ORA, È ERRORE

(ANSA) - "Alcuni sostengono che ci potrebbe essere la possibilità di negoziare ora, mentre la Russia è ancora in Ucraina, ma credo che questo porterebbe a una falsa pace e a nuove aggressioni in futuro. Dobbiamo imparare le lezioni del passato, ad esempio i fallimenti del protocollo di Minsk, per riuscire a garantire una pace duratura nell'area. Quindi il mio messaggio forte è che dobbiamo prima sconfiggere la Russia e poi negoziare". Lo ha detto la ministra degli Esteri britannica Liz Truss intervenendo al Public Forum nella sessione 'NATO in an era of Great Power Competition'.

