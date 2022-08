MA CHE SORPRESA: SANNA MARIN È NEGATIVA AL TEST ANTIDROGA! – LA PREMIER FINLANDESE HA PAGATO DI TASCA PROPRIA L’ESAME, DOPO AVER CEDUTO ALLE PRESSIONI DELL’OPPOSIZIONE, IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DEI FILMATI IN CUI SI SCATENAVA A UN PARTY IN CUI SI EVOCAVA LA “BANDA DELLA FARINA”

SANNA MARIN BALLA AVVINGHIATA A UNO SCONOSCIUTO IN UN CLUB DI HELSINKI

Da www.ansa.it

sanna marin scatenata a un party con gli amici 17

Non ci sono tracce di sostanze stupefacenti nel test antidroga a cui si è sottoposta la premier finlandese Sanna Marin.

Lo afferma il governo in una nota, facendo sapere che Marin ha pagato di tasca propria per l'esame.

Lo riporta l'agenzia finlandese TT.

La settimana scorsa Marin era finita al centro di aspre critiche dopo che i video di una festa in cui ballava scatenata erano stati diffusi sui social. L'opposizione aveva chiesto alla premier di sottoporsi a un test antidroga.

