MA CHE VE RIDETE? – TRAVAGLIO INFILZA CONTE E I MINISTRI CHE L’ALTRO IERI SERA ERANO TUTTI SORRIDENTI E RIDANCIANI A CENA: “SEMBRANO I CROCIERISTI CHE BALLANO E GOZZOVIGLIANO SUL TITANIC LANCIATO A VELOCITÀ SUPERSONICA VERSO L’ICEBERG” – “ILVA, ALITALIA, IL CENTRODESTRA CHE CONTINUA AD AVANZARE E LORO LITIGANO E PICCONANO IL GOVERNO DI CUI FANNO PARTE, MENTRE RENZI…”

il consiglio dei ministri a cena foto paola pisano

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto Quotidiano”

La foto di gruppo dei ministri giallorosa sorridenti e ridanciani a cena col premier Conte suscita, spontanea, una domanda: ma che avranno mai da ridere? Il governo è appeso a un filo: minacciato dalle Regionali in Emilia Romagna e Calabria; esposto al rischio di una qualunque buccia di banana, per via di una maggioranza rissosa e allo sbando; alle prese con una serie impressionante di crisi industriali (da Ilva ad Alitalia alle autostrade) e altri guai mostruosi non certo causati dal Conte 2, ma comunque da risolvere.

luigi di maio paola pisano

MARCO TRAVAGLIO

Il centrodestra continua ad avanzare nei sondaggi, fino al 50% che - con quest' orrenda legge elettorale - regalerebbe a Salvini&C. ben più dei pieni poteri: cioè i due terzi dei seggi parlamentari, quanto basta non solo per eleggersi il presidente della Repubblica a propria immagine e somiglianza, ma anche per cambiare la Costituzione a proprio uso e consumo senza neppure il disturbo di consultare i cittadini nel referendum.

roberto gualtieri

giuseppe conte e i lavori a palazzo chigi by osho

E i giallo-rosa che fanno? Presentano 1700 emendamenti contro la propria legge di Bilancio, la migliore possibile nelle condizioni date. Litigano sulla blocca-prescrizione e sulla guerra agli evasori, due conquiste di civiltà ed equità che gli italiani onesti attendono da 25 anni.

renzi di maio sergio mattarella giuseppe conte 8 giuseppe conte a venezia

Renzi si fa gli affaracci suoi (ieri, tanto per cambiare, era a Riad). Il Pd parla di "anima", elezioni anticipate, Ius soli, abrogazione dei dl Sicurezza e altri metodi infallibili di suicidio. Il M5S organizza la propria eutanasia rinviando alle calende greche la riorganizzazione interna e gli Stati generali sul programma; mettendo ai voti, anziché metterci la faccia, la scelta politica di astenersi dalle Regionali in attesa di rialzarsi in piedi; e ora dilaniandosi pro o contro l' alleanza col Pd nelle regioni al voto. Tutti picconano il governo di cui fanno parte, che fra l' altro - l' ha detto in tutte le salse Mattarella - è l' ultimo della legislatura, anziché difenderlo, nutrirlo e tenerlo stretto. Poi vanno a cena e ridono a crepapelle, come i crocieristi che ballano e gozzovigliano sul Titanic lanciato a velocità supersonica verso l' iceberg.

roberto speranza francesco boccia

luigi di maio paola de micheli BEPPE SALA E GIUSEPPE CONTE CON LA VANGA STEFANO PATUANELLI GIUSEPPE CONTE ROBERTO GUALTIERI CON LAKSHMI E ADITYA MITTAL luigi di maio paola pisano 3 luigi di maio paola pisano foto a tavola cena dei ministri francesco boccia luigi di maio roberto speranza giuseppe conte la cena dei ministri la cena dei ministri la cena dei ministri la cena dei ministri 2 lorenzo guerini luciana lamorgese luigi di maio paola pisano luigi di maio paola pisano riccardo fraccaro